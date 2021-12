Covid à l'hôpital : déjà des patients de Drôme et d'Ardèche transférés vers d'autres établissements

Entre le 25 décembre et le 28 décembre, neuf patients hospitalisés en réanimation à cause du covid dans des établissements de Drôme et Ardèche ont été transférés vers d’autres hôpitaux de la région. Certains ont notamment été transférés à Saint-Etienne. La preuve que la tension hospitalière est montée d'un cran pendant ces vacances.

L'Agence régionale de santé ne précise pas quels établissements ont été contraints d'organiser ces transferts. Toujours est-il que la tension hospitalière touche désormais l'ensemble des structures de santé de Drôme et d'Ardèche, où un peu moins de 300 malades du Covid sont désormais accueillis.

Je suis très inquiète sur les jours qui viennent - la docteure Sylvie Jay, médecin réanimateur à l'hôpital d'Annonay

La médecin réanimateur Sylvie Jay, présidente du CME à l'hôpital d'Annonay, se dit inquiète. L'établissement accueille ce mercredi une vingtaine de patients atteints du Covid - les chiffres évoluent vite. Sur les douze lits de réanimation, dix sont occupés, "mais des personnes attendent aux urgences, ça peut vite basculer" admet-elle.

Et contrairement aux vagues épidémiques précédentes, impossible cette fois-ci d'ouvrir des lits de réanimation éphémères : _"on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on n'a pas les moyens humains_, parce qu'on a moins de bras, parce que les gens sont fatigués, parce que certains ont quitté la fonction. On n'y arrivera pas". Sans compter le personnel en congés ; les directions des différents hôpitaux ont toute refusé d'annuler les vacances de leurs salariés, même si le plan blanc leur permet.

Malgré toute la réorganisation, on ne peut pas tout gérer - Patrick Méchain, directeur adjoint de l'hôpital de Valence.

Les opérations chirurgicales non urgentes sont d'ores et déjà annulées, pour dédier des unités d'hospitalisation à la prise en charge des malades du Covid. Par exemple à l'hôpital de Valence, seuls quatre blocs opératoires sur treize fonctionnent actuellement. "Tous les services sur le territoire de Drôme Ardèche qui accueillaient des soins critiques ou des lits de réanimation ont augmenté leur capacité dans ce qui était possible de faire. A Valence, nous sommes avec 23 lits de réanimation - il y en a 16 en temps classique, et 7 dits de soins continus - ; ils sont tous occupés, 17 pour des cas de Covid" informe Patrick Méchain, le directeur adjoint de l'hôpital de Valence. Il précise que sur l'ensemble du territoire, le nombre de lits dédiés à l'épidémie a augmenté de 140%.