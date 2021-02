Covid à Mulhouse, un an après le tsunami : "Nous avons été les révélateurs" assure le pasteur Peterschmitt

Cité comme "le point de départ de l'épidémie en France", le rassemblement évangélique qui s'est tenu à la mi-février 2020 à Mulhouse, a fait couler beaucoup d'encre. Un an après, France Bleu Alsace, a rencontré le pasteur Peterschmitt de la Porte ouverte Chrétienne.

Il y a un an, du 17 au 21 février 2020, quelques 2.200 croyants se réunissaient pour un rassemblement évangélique dans l'église La Porte ouverte chrétienne à Mulhouse, dans le quartier de Bourtzwiller. Cinq jours de prière pendant lesquelles les fidèles s'embrassent, se serrent la main et sont sans masque. A ce moment là en France, les règles sanitaires, les gestes barrières n'existent pas encore. "Se saluer et s'embrasser, c'est ce qui se faisait à cette époque là dans toute la France. On nous rappelait encore à la fin du rassemblement qu'il n'y avait aucune chaîne de contamination. La présence de la Covid était lointaine", se rappelle le pasteur Samuel Peterschmitt.

Mais le virus est là, il se propage dans la salle et quelques jours plus tard, les fidèles de retour chez eux, le répandront aux quatre coins de la France : Ajaccio, Briançon, Dijon, Belfort et jusqu'en Guyane. Le cluster d'une centaine de cas devient alors une "bombe atomique" pour l'Agence régionale de santé, "le point de bascule" dans l'épidémie, dira plus tard le ministre de la santé Olivier Véran.

"Dans la semaine qui a suivi. Moi même, je commençais à me sentir un peu grippé, par mi d'autres personnes. Très rapidement, on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient entre guillemets, une grippe très prononcée", raconte le pasteur Peterschmitt.

Cette étiquette de "point de départ de l'épidémie" va longtemps coller à la peau des fidèles. Une stigmatisation qui ira jusqu'à des menaces "je me souviens d'une dame qui m'accusait du décès de son mari, parce qu'il était mort du Covid", raconte Jonathan Peterschmitt, médecin généraliste et fils du pasteur.

"Etre évangélique, à ce moment là, en Alsace, mais pas aussi dans toute la France, faisait de nous lépreux ambulants duquel il fallait s'éloigner, et même plus cela, on nous menaçait, ça été très violent", confirme son père, le pasteur Samuel Peterschmitt.

Lui a une lecture bien différente des évènements. Il estime que grâce à ce rassemblement, l'église de la Porte ouverte chrétienne a été un "révélateur de la présence de la Covid", un "lanceur d'alerte". Samuel Peterschmitt rappelle que plusieurs études scientifiques montrent que la Covid était là bien avant ce rassemblement.

"En signalant qu'il se passait quelque chose, il me semble que nous ayons une démarche très citoyenne et aujourd'hui, nous ne regrettons pas parce que nous croyons que cela a sauvé des milliers de vies", conclut le pasteur évangéliste.