Covid : à Paris, les soirées test dans les discothèques annulées faute de volontaires

A Paris, les deux discothèques qui devaient organiser des soirées-test pour évaluer les risques de transmission du virus, se samedi, ont finalement annulé. Ces deux soirées, prévues ce 26 juin en condition réelle à la Machine du Moulin Rouge (XVIIIe arrondissement) et au Cabaret Sauvage (XIXe), sont repoussées à une date ultérieure, car il n’y a pas assez de volontaires pour l’expérience. Comme le concert-test d’Indochine à Bercy, ces soirées baptisées « Revient la nuit » devaient permettre d’évaluer les risques de transmission du virus.

Pas assez de volontaires

Sur les réseaux sociaux, les organisateurs explique que l’expérimentation est reportée à une date ultérieure. "Le nombre de volontaires recrutés n’est pas suffisant pour permettre à l’étude d’apporter, dans le contexte épidémique actuel, des résultats concluants". Il fallait trouver 4 400 volontaires, dont 2 200 seraient allé sur la piste de danse.

"Les équipes scientifiques, logistiques et artistiques restent mobilisées et unies sur ce projet pour une expérimentation qui se tiendra à une date ultérieure lorsque toutes les conditions nécessaires à sa réalisation seront favorables et plus propices au temps de la recherche", précisent sur les réseaux sociaux les organisateurs de cette expérimentation.

Les discothèques pourront rouvrir à partir du 9 juillet. Toutefois, il faudra présenter un pass sanitaire pour entrer dans le club et les jauges seront réduites à l'intérieur.