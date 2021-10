Covid-19 : "On a trouvé une parade qui marche bien, le vaccin" Pierre Tattevin, infectiologue au CHU de Rennes

Depuis ce lundi 11 octobre, les élèves de primaire d'Ille-et-Vilaine tombent le masque en classe. Tous les départements bretons sont désormais concernés, car le taux d'incidence est passé sous le seuil des 50 cas de Covid partout en Bretagne.

Terminé le masque en classe pour tous les écoliers bretons. L'Ille-et-Vilaine était le dernier département concerné par le port du masque en classe pour les élèves de primaire. Ce n'est plus le cas depuis ce lundi 11 octobre car le taux d'incidence est passé sous le seuil des 50 cas de Covid pour 100 000 habitants. Le professeur Pierre Tattevin, infectiologue et chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, était l'invité de France Bleu Armorique pour en parler.

France Bleu Armorique - C'était le bon moment pour faire enlever le masque à tous les élèves de primaire de Bretagne ?

Professeur Pierre Tattevin - Oui, c'est ce qui était prévu. Quand le virus circule moins et que les gens sont de mieux en mieux vaccinés, on peut relâcher un peu les mesures.

C'est parce que nous sommes en dessous de ce seuil de 50 cas pour 100.000 habitants et que ça fait plusieurs jours que ça dure en Bretagne ?

Exactement. Donc, le risque de rencontrer le virus diminue et les précautions peuvent diminuer aussi.

Pourtant, les enfants de moins de 12 ans, ces élèves de primaire, ne sont pas vaccinés.

Quand le virus ne circule plus, le fait de ne pas être vaccinés est moins gênant. Et par ailleurs, c'est vrai que les enfants sont quand même beaucoup plus robustes vis à vis de l'infection que le reste des classes d'âge. Donc ce n'est pas très gênant. Ce n'est pas un vrai problème et ça n'empêche pas de passer à cette mesure.

Le masque pouvait aussi être gênant pour les enfants. C'était important que ça dure pas trop longtemps, cette mesure, finalement ?

Alors, mon opinion sur ce sujet n'est pas du tout celle d'un spécialiste. Mais quand on discute avec des enseignants, avec des parents d'élèves ou même quand on voit des enfants masqués, on se rend bien compte qu'il manque quelque chose quand on a un masque.

Est-ce qu'il faut se préparer au retour des virus de l'hiver et notamment dans les classes, dans les écoles ? Est ce qu'on est moins immunisé ?

Avant, on n'était pas masqué, les enfants rencontraient des virus au fil des saisons et apprenaient à se défendre. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément empêcher pendant des années et des années. Il y a des épidémies saisonnières qui ne sont pas survenues l'année dernière, comme la grippe, par exemple. Il y a quasiment pas eu d'épidémie de bronchiolite non plus et ce n'est pas quelque chose de durable. Il faut que les enfants apprennent quand même à se défendre contre des virus.

Faut il craindre cette année que ces virus soient plus virulents et plus nombreux, et touchent plus de gens ?

Ce sera probablement à peu près les mêmes que les années d'avant Covid. Simplement, il y aura peut-être plus d'enfants touchés chez les un ou deux ans, qui finalement, n'ont pas beaucoup connu les virus qui circulent.

On parlait de vaccination. Est-ce que c'est aussi parce qu'en Bretagne, on sait qu'on est un peu les champions de la vaccination contre le Covid, qu'on peut aujourd'hui penser un peu à cette vie d'avant, finalement ?

Pierre Tattevin - On est très fiers de ça. C'est vrai qu'on est régulièrement en tête en terme de couverture vaccinale. On est tout près du reste de la métropole. Ça se joue à un ou deux pour cent, mais effectivement, on est à plus de 90% dans toutes les tranches d'âge au-delà de 12 ans. Et ça donne une belle sécurité, puis une certaine fierté aussi.

Et la vaccination des moins de 12 ans, vous disiez qu'elle n'est pas nécessaire, selon vous ?

Non. Les pédiatres ont beaucoup évalué ça, il faut toujours évaluer le rapport entre le bénéfice et les risques. Il y a tellement peu de risques dans cette population surtout si le reste de la population est bien vacciné, ce qui est le cas.

Un mot de la troisième dose recommandée désormais, pour une certaine tranche d'âge, les plus âgés également pour les soignants. Seuls 29% des Bretons éligibles ont eu cette troisième dose. Est-ce qu'il va falloir, comme le vaccin de la grippe, par exemple, y penser pour certains chaque année ?

Sans doute pas chaque année. On aura besoin de plus de deux doses, ça, c'est certain. Donc il faudra avoir la troisième dose, un moment un peu différent en fonction de la solidité de nos réponses immunitaires, peut-être de l'âge, peut-être des maladies qu'on peut avoir. Alors il va falloir la troisième dose et après, on ne sait pas s'il faudra des 4e et 5è dose.

Quand est-ce qu'on saura ?

Dans quelques années, en suivant au long cours les anticorps de ceux qui ont eu les trois doses, on saura à quel moment il faut en faire peut-être une quatrième.

Pour terminer, en a-t-on fini avec le Covid selon vous ? En tout cas en Bretagne.

On ne peut plus dire ça. Personne ne dira ça. Mais en tout cas, l'épidémie récente là est vraiment une petite bosse par rapport aux vagues qu'on avait connues auparavant. Et c'est vraiment très corrélé à la proportion de gens vaccinés. Vous avez vu ce qui s'est passé aux Antilles, où ils n'étaient pas bien vaccinés. Ils ont eu une grosse vague, donc en tout cas, on a trouvé une parade qui marche bien et on espère qu'elle marche de mieux en mieux avec le temps, c'est le vaccin.