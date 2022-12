Covid : après la levée des restrictions sanitaires en Chine, quelles conséquences en Europe ?

En Chine, où vivent près d'1,4 milliards de personnes, la couverture vaccinale est très faible et le nombre de cas explose depuis début décembre.

C'est au tour d'Israël d'imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs en provenance de Chine a-t-on appris, ce vendredi. En France, aucune mesure n'a encore été annoncée, mais Emmanuel Macron a demandé, ce mercredi, à son gouvernement de "prendre des mesures adaptées de protection des Français".

Début décembre, la Chine a mis brutalement fin à sa politique "zéro Covid" , extrêmement stricte, suite au soulèvement massif de sa population. Or la couverture vaccinale est très faible dans ce pays qui compte près d'un cinquième de la population mondiale. Depuis que le virus du Covid-19 circule librement en Chine, le nombre de cas explose, les hôpitaux chinois sont submergés et cette explosion du nombre de cas pourrait créer un terreau potentiel pour l'émergence de nouveaux variants, préviennent des experts de la santé. "Chaque nouvelle infection augmente les chances que le virus ne mute", estime ainsi Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève.

Inquiétudes au niveau mondial

Cette situation suscite des inquiétudes au niveau mondial. D'autant qu'avec le dernier assouplissement en date : la fin des quarantaines obligatoires au 8 janvier à l'arrivée sur le territoire chinois, de nombreux Chinois prévoient de voyager à l'étranger à partir de début janvier.

Un nombre croissant de pays prévoient en conséquence d'exiger des tests Covid négatifs (ou la preuve d'un schéma vaccinal complet) pour tous les visiteurs venus de Chine continentale. Les États-Unis, l'Italie, le Japon, l'Inde et la Malaisie et désormais l'Espagne et Israël ont pris des dispositions. Des précautions que le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jugé "compréhensibles". En Europe, aucune position commune n'a encore émergé, même si la Commission européenne réfléchit à une "approche coordonnée". Difficile d'accorder ses violons, d'autant que ces mesures font débat.

"Le dépistage aux frontières n'a jamais empêché un virus de pénétrer" dans un pays

La mise en place d'un dépistage dans l'Union Européenne (UE) serait pour l'heure "injustifiée", d'après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Les pays de l'UE "ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevés" et les "variants circulant en Chine circulent déjà dans l'UE", affirme l'ECDC dans un communiqué.

"Le dépistage aux frontières n'a jamais empêché un virus de pénétrer" dans un pays, a rappelé, de son côté, l'immunologue Brigitte Autran, présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), ce jeudi sur France Inter. "Le seul intérêt potentiel" d'un dépistage systématique des voyageurs atterrissant en provenance de Chine serait "pour analyser quel est le type de variant" qu'ils portent, a-t-elle ajouté. "Il n'y a pas de frein à l'entrée du virus. Le seul frein, c'est de ne pas venir", dit-elle.

Le système de santé français sous tension

En France, l'année 2022 s'achève dans une tension extrême pour le système de santé, en voie de "déliquescence" selon des professionnels. Les urgences sont débordées, le manque de soignants est criant à l'hôpital comme en ville, une triple épidémie (Covid, grippe, bronchiolite) frappe le pays et certains médecins libéraux sont grève . Autant de facteurs qui pourraient pousser Emmanuel Macron à s'exprimer "d'ici la fin de la semaine", toujours d'après l'immunologue Brigitte Autran.