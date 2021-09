Covid-19 : après un an de crise sanitaire, les maires ruraux de Moselle veulent tourner la page

"Ca y est, ça redémarre. Notre village était mort pendant un an et demi". Comme beaucoup d'élus réunis au congrès de maires organisé au Parc des expositions de Metz ce samedi matin, André Pierrat est soulagé de voir la vie reprendre petit à petit dans sa commune. Pour ce maire de Klang (248 habitants) à l'est de Thionville, la gestion de la pandémie n'a pas été de tout repos.

Une année fatigante et un sentiment d'isolement

"Dans ma commune, on n'a pas été très touché, mais il a fallu se mobiliser pour donner les informations et faire vacciner la population. On a transporté nous-même des personnes âgées vers les centres de vaccination", témoigne-t-il.

Plus globalement, la crise a donné l'impression aux maires d'être un peu isolés. "À des moments, on se sent un peu seuls. On a l'impression qu'il y a des trous entre la grande décision et nous qui devons la mettre en application. On nous envoie des documents de 30 pages, alors qu'il y a quatre ou cinq grandes informations à retenir..." peste Jean-Jacques Bourson, maire de Russange, une ville de 1300 habitants à la frontière du Luxembourg.

Dominique Strebly pousse lui aussi un grand ouf de soulagement avec l'amélioration progressive de la situation sanitaire. Maire de la commune d'Ars Laquenexy (900 habitants) dans laquelle est installé le CHR Metz-Thionville, il a vécu un vrai calvaire avec son administration. "Tous les jours, on a dû enregistrer les décès qui ont eu lieu dans cet hôpital. Avec la secrétaire de la mairie, on a accueilli les familles, les pompes funèbres et dressé tous les actes d'états civils. Pendant les trois mois de pic, c'était presque du 7 jours sur 7."

Faire revenir les bénévoles

La crise sanitaire a affecté de manière inégale la vie des villages. À Klang, elle a permis au maire de souffler un peu et à sa commune de faire des économies de frais de fonctionnement. Pour d'autres, elle a retardé des dossiers en cours. "On a axé toute notre énergie sur la crise sanitaire, l'enregistrement des décès, au détriment des autres choses. On a pris énormément de retard", concède Dominique Strebly.

Tous se réjouissent de la reprise de la vie associative. "Ce sont nos associations qui font vivre le village. Notre priorité, actuellement, c'est leur remise en route", explique Jean-Jacques Bourson. "C'est merveilleux. On va enfin retrouver du lien, des rires, des fêtes. Ca nous avait beaucoup manqué", se réjouit Joël Simon, maire de la commune de Servigny-les-Saintes-Barbes (468 habitants).

Mais pour la deuxième année consécutive, cette reprise est conditionnée par un protocole Covid strict (distanciation, pass sanitaire). L'autre grand défi, c'est la perte de l'engagement bénévole. "Beaucoup de personnes ont trouvé d'autres occupations que le bénévolat, estime André Pierrat. On avait déjà du mal à les maintenir dans les associations. Et là on a encore plus de mal à les faire revenir."