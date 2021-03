Covid : au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, les héros du quotidien sont aussi à la cantine

Matinale spéciale ce mercredi de 6h à 10h depuis l'hôpital de Mercy près de Metz pour revenir sur les 12 mois d'épidémie de coronavirus en France. Plus en retrait que les services médicaux, le service de restauration de l'hôpital est aussi en 1er ligne depuis le début de la crise sanitaire.

Jennifer Baron, responsable du site de restauration de Mercy et Nicolas François, patron de la restauration du CHR

France Bleu revient ce mercredi sur les 12 mois de crise sanitaire. Et France Bleu Lorraine est en direct ce mercredi matin de 6h à 10h de l'hôpital de Mercy, près de Metz, pour cette journée spéciale. Face à l'épidémie, les soignants du centre hospitalier régional sont en 1er ligne depuis un an, mais d'autres services sont également essentiels pour le fonctionnement de l'hôpital. Ceux qui s'occupent de la logistique ou encore le service de restauration du CHR qui produit beaucoup : 9.000 repas par jour (dispatchés à Mercy, Thionville, Briey, Hayange, quelques Ehpads).

Et bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés pendant le 1er confinement en mars dernier, "ça a même été plus de travail", explique Jennifer Baron, responsable du site de restauration de l'hôpital de Mercy. Le service s'est occupé notamment de distribuer les très nombreux dons de nourriture aux équipes de l'hôpital. Il a fallu aussi emballer tous les repas dans des barquettes, ce qui prend plus de temps.

Reportage au service de restauration de l'hôpital de Mercy / Cécile Soulé Copier

A Mercy, le service restauration propose 700 repas chauds par jour, la moitié de ces repas sont emportés, l'autre moitié est consommée sur place, dans le respect des gestes barrières. Et dans le contexte actuel, il ne faut pas négliger le plaisir des papilles : "On propose des produits de qualité, du fait maison, des lasagnes, des frites fraîches, pour égayer le quotidien qui n'est un peu morose", explique le patron de la restauration du CHR Nicolas François. Dans un coin du self, les agents ont affichées les dessins d'enfants hospitalisés qui les remercient eux aussi pour leur investissement.