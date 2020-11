Covid au foyer logement de Noyen-sur-Sarthe : la colère d'une fille de résidente

Dans un courrier envoyé au maire de Noyen-sur-Sarthe et à l'agence régionale de santé, Nathalie Polomack exprime sa colère face à la présence d'un cluster au sein de la résidence autonomie Les Métiers où vit sa mère, âgée de 88 ans et aujourd'hui positive au Covid-19. Le dépistage mené ce mardi 17 novembre a confirmé 18 cas positifs d'après le maire de Noyen, joint par France Bleu Maine. Selon Nathalie Polomack, la mise en place d'un protocole strict aurait dû être décidée dès la découverte, autour du 24 octobre, des deux premiers cas dans cet établissement de 78 résidents.

Une partie seulement des résidents sont isolés

"On sait que c'est une population à risque, avec des comorbidités, indique Nathalie Polomack, et aujourd'hui on a huit mois de recul sur le covid. Il fallait fermer les portes tout de suite, tester et isoler les résidents tout de suite. Je ne comprends même pas qu'on se pose des questions".

Aujourd'hui, seules les personnes testées positives sont isolées dans leur logement. Les autres peuvent par exemple continuer à prendre leurs repas ensemble. Jean-Louis Morice, le maire de Noyen-sur-Sarthe, a pris cette décision "il y a une dizaine de jours".

"On a vécu le premier confinement, raconte le maire, et cette fois on ne veut pas confiner tout le monde pendant un mois et demi. Certains risquent de mourir de chagrin". Au-delà des conséquences psychologiques du confinement, Jean-Louis Morice met aussi en avant la question des moyens.

Demande de renforts

"On me dit qu'il faut tester tout le monde, très bien, avance le maire de Noyen-sur-Sarthe. Moi je veux bien tester tous les résidents, tout le personnel et toutes les personnes extérieures. Mais si tout le monde est positif, alors je n'ai plus de personnel et dans ce cas il faut qu'on me donne des renforts. Et là on me répond que ce n'est pas possible et qu'il n'y a personne de disponible. Voilà ce qu'on me répond".

Jean-Louis Morice assure qu'il est en lien constant avec l'agence régionale de santé et que le protocole qu'il a instauré au foyer-logement a été validé par les autorités sanitaires. Pas de quoi convaincre Nathalie Polomack, convaincue qu'il y a plus que 18 cas positifs au foyer-logement : "Je trouve étrange qu'on ait laissé filer la situation pour en arriver à _un stade qui aurait pu être évité, ou en tout cas moins grave_. Ma mère a 88 ans, je ne sais pas quelles vont être les conséquences du Covid-19 pour elle, c'est la roulette russe".

L'agence régionale de santé, jointe par France Bleu Maine, n'a pas encore donné suite à nos demandes de précisions.