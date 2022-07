Covid : c'est reparti pour les tests de dépistage en pharmacie pour le début des vacances

Les pharmaciens depuis une dizaine de jours dans les Alpes-Maritimes on repris un rythme de croisière pour dépister le Covid. Près de 10 % des clients entrent pour demander un test, et jusqu'à 80% des tests sont positifs. Changement : les personnes testées ont en général toutes des symptômes.

Ce n'est pas la ruée de certaines vagues précédentes, mais clairement les pharmaciens sur la Côte d'azur se disent repartis dans une organisation de crise pour pouvoir de nouveau dépister en masse le nouveau variant du coronavirus.

Centre Polygone : un barnum et un centre de vaccination

Dans le centre commercial Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer, la pharmacie a mis sur pied "une organisation de guerre : sur deux endroits une tente-barnum et dans le centre de vaccination... samedi par exemple explique l'un des pharmaciens sur 87 tests 18 étaient positifs ... En juin on a vendu entre 500 et 600 auto-tests alors que début juillet sur les quatre derniers jours on en a vendu 340 ! Et surtout des familles qui se retrouvent ici pour les vacances viennent se faire tester"

Les locaux se font testés plus que les touristes

Les pharmaciens notent des tendances.. Guillaume Aliard, de la pharmacie du Carrée d'Or rue de France à Nice estime que "la plupart des personnes qui se font testés sont des Niçois car les touristes ne sont pas soumis à des exigences hormis ceux qui doivent prendre un avion et qui ont clairement des symptômes.... auparavant on venait se faire tester pour aller au cinéma, pour une sortie... désormais comme il n'y a plus de contraintes, ce ne sont que les personnes symptomatiques qui se font tester ainsi que leur entourage. C'est un vrai changement. On dépiste vraiment une maladie, ça correspond bien à l'évolution de l'épidémie en France. Par ailleurs ce ne sont pas des cas graves que nous rencontrons."

Globalement sur la Côte d'Azur aujourd'hui entre 50% à 80% des tests se révèlent positifs contre 20% auparavant et le taux d'incidence repart à la hausse : plus de 1100 cas pour 100.000 habitants.