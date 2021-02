C'est dans l'agglomération caennaise qu'il y a le plus de variants "exotiques" en Normandie . C'est ce qu'a indiqué, sans pouvoir en expliquer la cause, le préfet du Calvados ce jeudi matin. Philippe Court était l'invité de France Bleu Normandie

Covid : Caen est la ville où il y a le plus de variants brésiliens et sud-africains en Normandie

La présence du coronavirus s'est accentuée ces derniers temps dans le département du Calvados. Philippe Court, le préfet du Calvados, a indiqué ce jeudi matin sur France Bleu Normandie qu'avec 130 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence ( bien qu'inférieur au niveau national) a augmenté de 30% au cours des dix derniers jours.

"Mais le phénomène que l'on vit ici c'est la hausse des variants sud-africains et brésiliens , tout particulièrement dans l'agglomération caennaise".

C'est le secteur géographique où ces variants sont les plus présents en Normandie a précisé Philippe Court. Des variants "que l'on connait moins bien et qui sont assez caractéristiques de ce qui se passe dans le Calvados" a ajouté le préfet sans donner plus d'explications sur les causes de ce phénomène.

Des opérations de dépistage

Une partie importante va se jouer au cours des trois prochaines semaines a averti le préfet du Calvados qui invite les habitants à se faire dépister pour freiner la propagation virale de ces souches de variants. Des opérations de dépistage sont en cours à Caen, Ouistreham ou encore Cabourg. Elles vont se multiplier dans les jours qui viennent.

"Faites vous dépister pour qu'on puisse identifier et tracer le virus ! C'est l'appel qu'a lancé Philippe Court sur France Bleu .

Un taux d'incidence très élevé à Vire

Interrogé sur le taux d'incidence élevé constaté à Vire ces derniers jours (300 cas pour 100 000 habitants) le préfet du Calvados a tenu à relativiser cette situation qui, selon lui, n'a pas forcément une valeur statistique lorsqu'elle concerne un faible nombre d'habitants. Le taux d'incidence peut être lié à un ou plusieurs cas groupés. Ce qui semble être le cas de Vire.

En conclusion, Philippe Court a invité la population de son département à ne pas se relâcher au niveau des gestes barrières. Sinon dit-il :