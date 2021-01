Covid : cafouillage autour du lancement de la campagne de vaccination dans le Grand Nancy

Alors que la campagne de vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus démarre ce mercredi 13 janvier dans le Grand Nancy, il était possible pour les plus distraits de prendre un créneau dès aujourd'hui à la place de personnels soignants.

C'est officiel : Nancy sera la première ville de France à vacciner ses habitants de 75 ans et plus contre le Covid, en dehors des maisons de retraite. A l'échelle de la Métropole, ce sont environ 19.000 personnes qui seront concernées. La campagne commence sur neuf sites à partir de ce mercredi 13 janvier. Coup d'envoi avec un peu d'avance sur le reste du pays qui démarrera le 18 janvier. Début à Nancy ce mercredi et non aujourd'hui comme certains l'ont cru, à tort.

Certains ont trop voulu anticiper

Petit cafouillage car si la plateforme téléphonique ne proposait des créneaux qu'à partir du 13 janvier, il était en revanche possible sur Doctolib de prendre rendez-vous pour une injection ce mardi dans un centre réservé pour l'heure aux soignants. Malgré l'avertissement qui s'affichait sur l'écran invitant les plus de 75 ans à prendre rendez-vous plus tard, certains auraient quand même réservé un créneau pour aujourd'hui. On ignore combien.

Ce qui est certain, c'est que cette campagne de vaccination semble démarrer fort avec une plateforme téléphonique très sollicitée et certains centres de vaccination qui ne proposent de créneaux qu'à partir de la fin du mois de janvier. Pour d'autres, il reste encore des places dès cette semaine.