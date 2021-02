Dunkerquois : campagne de dépistage exceptionnel jeudi et vendredi

Les dépistages seront organisés jeudi et vendredi dans quatre villes: Dunkerque, Bergues, Cappelle-Brouck et Wormhout

L'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France a présenté en détail les modalités de la campagne de dépistage massif qui sera mis en place cette semaine dans le Dunkerquois alors que le virus continue de circuler toujours activement: 658 nouveaux cas pour 100.000 habitants dans la Communauté urbaine de Dunkerque et 612 dans la Communauté de communes des Hauts de Flandres avec une très forte présence du variant britannique.

Mode d'emploi de la campagne de dépistage

Les dépistages auront lieu jeudi 18 et vendredi 19 dans quatre villes: Dunkerque, Bergues, Cappelle-Brouck et Wormout (précisions ci-dessous). A chaque fois, les tests seront gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance. A Dunkerque, il s'agira de tests antigéniques (résultats en 15-20 minutes) naso-pharyngés . Si le résultat est positif, alors un test PCR sera réalisé pour identifier la présence de variants. A Dunkerque toujours, une équipe sera également présente pour procéder dès l'annonce d'un cas positif au contact tracing et aussi pour donner des conseils pour la mise en place de mesures d'isolement pour les personnes testées positives. A Bergues, Cappelle-Brouck et Wormhout, là ce sont des tests PCR naso-pharyngés qui seront proposés, avec les résultats communiqués dans les 24 heures.

Les autorités rappellent que l'intérêt d'une campagne massive comme celle-ci est de casser les chaînes de transmission du virus le plus rapidement possible. Elles rappellent aussi que les tests s'adressent à tous, y compris à ceux qui n'ont pas de symptômes mais qui peuvent être porteurs du virus.

Lieux et horaires des dépistages

Dunkerque: au Kursaal, Place du Casino, Jeudi 18 et Vendredi 19 février, de 9h à 17h

Bergues: à la Salle Emmanuel Looten, rue Léon Claeys, jeudi 18 février, de 9h à 17h

Cappelle-Brouck: à la salle polyvalente, route de Bourbourg, jeudi 18 février de 9h à 17h

Wormhout: à la Salle de la Briqueterie, route de Steenvoorde, vendredi 19 février, de 9h à 17h.

Une campagne de dépistage massif similaire avait également été organisée à Roubaix en janvier.