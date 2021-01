INFO FRANCE BLEU - Découvrez les 10 centres de vaccination du Finistère ouverts la semaine prochaine

Dix centres de vaccination réservés aux plus de 75 ans vivant à domicile vont ouvrir dès la semaine prochaine dans le Finistère. Cinq supplémentaires pourraient suivre rapidement, dont un mobile pour les îles et les territoires les plus isolés. Les rendez-vous peuvent se prendre dès ce jeudi.

La vaccination des plus de 75 ans débute ce lundi 18 janvier

France Bleu Breizh Izel vous le révélait dès lundi, le Finistère ne comptera pas six centres de vaccination comme le Premier ministre Jean Castex l'avait annoncé pour chaque département mais bien 10 sites de vaccination accessibles pour les personnes de plus de 75 ans vivant à domicile et pour certains d'entre eux aux personnels de santé. Onze centres en réalité si l'on prend en compte le Centre hospitalier de Quimper qui reste réservé à la vaccination des soignants.

Dix sites, d'autres à l'étude

Ces centres accueilleront sur rendez-vous pris via la plateforme internet santé.fr. Ils seront répartis ainsi sur le territoire :

Brest hôpital de la Cavale Blanche

Brest hôpital Morvan

Brest Aréna à partir du 20 janvier

Hôpital de Bohars

Hôpital de Morlaix

Hôpital de Carhaix

Hôpital de Concarneau (CHIC)

Quimper, Maison des associations

Saint Renan, Centre Culturel

Châteaulin , espace Coatigrac’h à partir du 19 janvier

Selon nos informations, d'autres sites sont à l'étude à Douarnenez, Quimperlé, Lesneven et Pont l'Abbé. Par ailleurs, un centre mobile pourrait être mis en place pour vacciner sur les îles et dans les territoires les plus isolés.

Mercredi soir, 4.000 personnes avaient été vaccinées dans le Finistère, principalement des résidents d'Ehpad et des personnels soignants. Selon les statistiques, le département compte près de 100.000 personnes de plus de 75 ans vivant à domicile. L'objectif est d'en vacciner au moins 70.000.