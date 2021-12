Covid chez les enfants : quelle est la situation en Ile-de-France ?

En Ile-de-France, comme partout ailleurs, les enfants sont plus touchés que les autres par le Covid. Le taux d'incidence par exemple est de 305 pour la population générale, mais de 588 chez les 6-10 ans, d'après les chiffres pour la semaine du 21 au 27 novembre. A Paris on atteint presque les 1000 cas pour 100 000 enfants testés. Ces taux ont quasiment doublé par rapport à la semaine précédente.

Les chiffres des hospitalisations d'enfants restent très faibles

Ces données montrent bien que la cinquième vague touche de plein fouet les enfants. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont été davantage testés que les autres. En cause notamment le protocole sanitaire dans les écoles en vigueur jusqu'à présent : chaque fois qu'un élève était contaminé, ses petits camarades de classes étaient invités à se faire tester. Et ils devraient l'être encore plus, puisqu'à partir de lundi, il n'y aura plus de fermeture de classe au premier cas positif, mais les enfants seront testés, et seuls ceux qui sont négatifs pourront revenir

Cette hausse des contaminations se traduit par une légère hausse des hospitalisation des plus jeunes, même si ça reste très faible. En Ile-de-France, il y a actuellement 20 enfants de moins de 9 ans hospitalisés à cause du Covid, dont 3 sont en soins critiques. Et heureusement, le Covid fait très peu de morts parmi les enfants. Dans la région, quatre de moins de 9 ans sont décédés depuis le début de la pandémie.