Covid-19 et climat : l'étude de la société montpelliéraine Predict publiée dans Nature

Predict a fait le lien entre climat et propagation du virus Covid-19. En 2020, la société montpellieraine, filiale de Météo France, a montré que pour la transmission aérienne, "la température et le taux d'humidité sont des facteurs qui peuvent favoriser la dispersion du virus" indique Alix Roumagnac, le président de Predict. Reconnue par la communauté scientifique, cette étude ainsi que ses résultats (en français) ont été publiés ce 8 novembre 2021 dans la revue internationale de référence Nature (en anglais).

Une affaire de gouttelettes

Quand elle parle, tousse et même quand elle respire, une personne projette des gouttelettes dans l'air. Pour faire simple, quand il fait très froid -en dessous de 0°C- les gouttelettes expulsées tombent au sol tout de suite. Quand il fait plus chaud -au-delà de 18°C- elles vont s'évaporer. "Mais il y a un domaine qui se situe entre 3 et 8°C, entre 70 et 80% d'humidité relative (degré hygrométrique, ndlr) où là, les gouttelettes restent en suspension" précise Alix Roumagnac, ce qui facilite la contamination.

"Ce que l'on espère, c'est que cette corrélation soit de moins en moins vraie et que le paramètre climatique soit de moins en moins important parce que c'est le vaccin qui aura pris le dessus et c'est ce qu'on commence à observer sur nos courbes en ce moment." - Alix Roumagnac, président de Predict.

Ce sont des conditions "favorables" que l'on retrouve généralement à la fin de l'automne et au début de l'hiver, en novembre-décembre, et de nouveauau printemps, en mars-avril; "ce qui a correspondu jusqu'à présent aux différentes pics. Et là, avec l'arrivée du froid mi-octobre, l'ensemble de la France commence à rentrer dans des conditions météorologiques qui sont propices". L’étude indique qu’il existe des conditions climatiques particulières susceptibles d’avoir pu causer des hospitalisations et des décès durant les deux premières vagues de l’épidémie.

Aider aux prévisions et à la prise de décision

Les travaux menés par Predict ont permis de créer un indice (IPTCC, pour Index Predict de Transmissivité Climatique de la COVID-19) qui lui-même permet "d’anticiper les périodes aggravant le risque de propagation et ainsi intégrer ces paramètres dans les décisions stratégiques prises sur le territoire face à la pandémie". Sur le plateau de "C à vous" sur France 5 en décembre 2020, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait qualifié cette étude de "très intéressante" et "très troublante".

