En Dordogne, cinq centres de vaccinations vont ouvrir leurs portes pour les personnes de plus de 75 ans. Le premier entrera en fonction lundi. Les inscriptions seront possibles dès ce jeudi.

Covid-19 : comment se faire vacciner en Dordogne quand on a plus de 75 ans ?

Les plus de 75 ans vont pouvoir se faire vacciner dans cinq centres en Dordogne

Dès ce jeudi, les personnes de plus de 75 ans pourront s'inscrire pour se faire vacciner contre le coronavirus. En Dordogne, le premier centre qui sera opérationnel sera très certainement celui de Périgueux. On y vaccine actuellement les personnels de santé, mais dès lundi 18 janvier, il devrait accueillir les personnes de plus de 75 ans.

Les inscriptions seront ouvertes ce jeudi 14 janvier selon l'ARS. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur le site santé.fr qui vous oriente ensuite selon votre localisation, sur le centre de vaccination le plus proche de chez vous. Il est également possible de prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib.

Quatre autres centres de vaccination ouvriront dans les jours à venir en Dordogne à Bergerac, Sarlat, Ribérac et Nontron. A Bergerac, un centre de vaccination installé à l'hôpital Samuel Pozzi va ouvrir très bientôt. Il accueillera les professionnels de l'aide à domicile et les professions de santé pour qu'ils se fassent vacciner. Reste à savoir si c'est le même centre qui accueillera aussi à terme les plus de 75 ans.

A Sarlat, le centre pour la vaccination notamment des plus de 75 ans sera installé au centre culturel, il devrait ouvrir mercredi prochain après-midi. Un partenariat entre mairie et le centre hospitalier de Sarlat. Mercredi, le centre de vaccination de Ribérac devrait également être opérationnel, d'abord pour les professions de santé (avant que la vaccination n'y soit élargie aux plus de 75 ans). Il sera installé dans une ancienne chapelle de l'hôpital rue Jean Moulin. A Nontron, la maire évoque la possibilité de s'installer dans la salle des fêtes.

Capture d'écran de la plateforme Doctolib où il sera bientôt possible de prendre rendez-vous pour les plus de 75 ans - Doctolib

Dans chaque centre, un médecin coordonateur supervisera les opérations. L’ordre des médecins a quant à lui dressé une liste d’une centaine de praticiens prêts à venir en renfort si besoin. Il y aura également bien sûr des renforts en infirmiers pour assurer la surveillance des patients notamment.

Depuis le 07 janvier dernier, 1170 personnes ( résidents EPHAD et personnels soignants) ont été vaccinés en Dordogne. L'ARS, l'Agence régionale de santé espère en vacciner 900 de plus d'ici la fin de la semaine.