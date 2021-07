Covid-19 : où en est-on dans l'Hérault ?

L'Hérault fait partie des sept départements de France métropolitaine où le taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 est repassé au-delà du seuil d'alerte qui est fixé à 50 cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers. Selon la plateforme CovidTracker, l'incidence est de 51 le 11 juillet, soit une hausse de 183% en une semaine. Si l'épidémie évolue de la même manière dans les prochains jours, cette incidence aura été multipliée par trois d'ici le 15 juillet. Attention, c'est une projection précise la base de données et non pas "une prédiction fiable".

"Il est vraisemblable que le fait de s'être libéré de certaines contraintes et, d'autre part, les brassages de population liés aux vacances, les personnes qui viennent profiter du soleil, jouent sur cette incidence. Parce que le département n'est pas mauvais élève en terme de vaccination"- (Pr Jacques Reynes, chef du service des maladies infectieuses CHU de Montpellier)

On est encore loin des Pyrénées Orientales, là où l'incidence est la plus élevée du pays et deux fois plus importante que celle de l'Hérault actuellement. En revanche, pour le moment, le Gard est mieux loti avec incidence de 24.

Les contaminations repartent à la hausse sous la poussée du variant Delta, beaucoup plus contagieux que les autres. Dans l'Hérault, toujours selon CovidTracker, il représente 70% des nouveaux cas de Covid-19 au 11 juillet.

Seul rempart à une quatrième vague, martèlent les autorités sanitaires : la vaccination. Dans le département, près de 620.000 personnes ont déjà reçu une première dose, soit 54% de la population totale (66% pour les 18 ans et +). On descend à 46% pour les deux injections (un peu plus de 50% pour les 18 ans et +).

Le nombre d'hospitalisations baisse. Beaucoup moins vite mais il baisse encore pour s'établir à 80 le 9 juillet, selon le dernier bilan de l'ARS Occitanie qui doit faire un nouveau point ce mardi. Le nombre de patients en réanimation diminue également et concerne 9 malades.

Il y a eu deux décès liés au Covid-19 entre le 6 et le 9 juillet. Alors qu'il n'y avait eu aucun du 29 juin au 6 juillet.