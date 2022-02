Covid-19 : le centre de vaccination ferme mardi midi à la Grande-Motte

Après avoir fonctionné pendant plus d'un an à la Grande-Motte (Hérault), le centre de vaccination cintre le Covid-19 installé au centre culturel Henri Dunoyer ferme ses portes ce mardi à midi. La vaccination reste possible sur rendez-vous au Point Zéro.

Notez bien qu'à partir de ce mardi après-midi, vous ne pourrez plus vous faire vacciner contre le Covid-19 au centre culturel Henri Dunoyer de la Grande-Motte. En, raison d'une baisse de la fréquentation et après avoir fonctionné pendant un peu plus plus d'un an, le centre de vaccination, situé à deux pas de l'Hôtel de ville, ferme ses portes.

Mais il sera toujours possible de se faire vacciner au centre qui prend le relai, il est au Point Zéro. Les rendez-vous sont à prendre sur Doctolib.

Le centre Henri Dunoyer va retrouver sa fonction première, à savoir un lieu dédié à la culture.