Covid-19 : dans le Bas-Rhin, 57% des éligibles ont reçu leur troisième dose de vaccin

Ne pas se relâcher, toujours appliquer les gestes barrières et se faire vacciner d'une troisième dose pour ceux qui y sont éligibles. Voilà les conseils prodigués par la préfecture du Bas-Rhin. Alors que les taux d'incidence du Covid frémissent à la hausse. Le 10 octobre dernier, le taux d'incidence était de 31 cas pour 100.000 habitants dans le Bas Rhin. Il est aujourd'hui de 41.

Les autorités appellent donc tous les plus de 65 ans ou les personnes à risque de formes graves à se faire injecter une troisième dose. Dans le Bas-Rhin, 57% des éligibles ont reçu leur 3e dose, c'est plus qu'en France où seulement un tiers (33%) des patients concernés avaient franchi le pas le 17 octobre dernier.

Au centre de vaccination de la Bourse à Strasbourg, des injections de troisièmes doses ont lieu quasiment tous les jours. Avec des volontaires comme Christine, 70 ans, très motivés : "Pour moi la vaccination ne pose pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi des gens hésitent. Des proches ont été touchés, je sais que cela peut être très grave, il n'y a donc aucune raison que je ne fasse pas le rappel" dit-elle.

Un panneau de lutte contre le Covid dans le centre de la bourse à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Même si les volontaires qui se présentent au centre de vaccination sont souvent convaincus, ils ne sont pas encore assez nombreux à le faire pour la troisième injection. C'est ce qu'explique Thibault Mutel, médecin et chef du service santé autonomie à la ville de Strasbourg, en charge des dispositifs de vaccination.

"Les gens viennent moins que ce que l'on pouvait penser initialement. On commence à avoir plus de monde pour le rappel. Le message n'est pas forcément bien passé. Notre rôle, c'est de leur indiquer pourquoi c'est important cette injection supplémentaire. Pour avoir une immunité à plus long terme contre le virus qui continue à circuler" dit-il.

Le centre a vu en revanche son nombre de primo injections augmenter de 30% depuis la fin des tests PCR gratuits pour les non vaccinés. C'était le 15 octobre dernier.