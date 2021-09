Coronavirus dans les eaux usées : les chercheurs veulent continuer la surveillance

Ils travaillent ensemble depuis 18 mois, mais ne s'étaient encore jamais rencontrés. Les neuf chercheurs du consortium Obépine (Observatoire épidémiologique dans les eaux usées) ont enfin pu échanger en chair et en os ces derniers jours à la Station biologique de Roscoff. L'aventure, née au tout début de la pandémie en mars 2020, associe la recherche académique à une surveillance du niveau de circulation du Sars-CoV-2 à l'entrée des stations d'épuration. Car les traces de génome du virus sont longtemps présentes dans les selles des personnes infectées.

Les eaux usées de 22 millions de Français sous surveillance

Actuellement, des échantillons sont prélevés deux fois par semaine dans 180 stations françaises couvrant environ un tiers de la population, dont 8 en région Bretagne (Brest, Quimper, Lorient, Saint-Brieuc, Auray, Vannes, Rennes et Saint-Malo). Ils sont ensuite transportés et analysés dans 10 laboratoires, dont les résultats établissent un indicateur fiable, qui se superpose d'ailleurs à la courbe épidémique. "On a détecté très tôt la deuxième vague, dès le mois de juin 2020 donc bien avant les autorités sanitaires" rappelle Yvon Maday, professeur de mathématiques à Sorbonne Université et co-fondateur du groupement. Et surtout pour bien moins cher.

1.800 fois moins cher que les tests

A 210 euros l'échantillon, le suivi hebdomadaire des eaux usées ne coûte que 75.600 euros. A titre de comparaison, les tests nasopharyngés sur lesquels repose le calcul du taux d'incidence sont estimés actuellement à 136 millions d'euros par semaine. Pourtant, l'avenir du réseau Obépine est incertain. Sans nouveau financement de l'État (qui a déjà injecté 3 millions d'euros), la surveillance des eaux usées devra s'arrêter fin octobre. Le gouvernement aurait décidé de reprendre la main en confiant l'activité à une structure dédiée. "On a une petite appréhension", confie le professeur de virologie Vincent Maréchal, autre co-fondateur du réseau. Car les chercheurs voient plus loin que l'horizon de la crise sanitaire actuelle. Ils imaginent à terme pouvoir dénicher dans les eaux usées de nombreux agents pathogènes, mais aussi des molécules chimiques, des métaux lourds, des pesticides... Une mine d'informations cachées qui pourrait un jour servir à qualifier l'état de santé de la population d'un bassin versant.