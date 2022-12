Covid dans les Pyrénées-Orientales : "Ca se retend"

Est-ce le début de la neuvième vague dans le département ? Le Docteur Hugues Aumaître en semble convaincu : "Nous suivons en ce moment soixante malades du covid à l'hôpital, vingt subissent une forme sévère et quatre sont en réanimation. Clairement l'épidémie est en pleine dynamique, plus intense que la vague précédente. Nous nous attendons à un pic épidémique au moment de Noël et des fêtes de fin d'année", explique le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Perpignan.

Pour Hugues Aumaître, le retour du covid s'explique par "des mesures barrières très, très, très lâches... et une situation vaccinale très insuffisante. Je rappelle aussi que seuls les vaccins actuels protègent contre les nouveaux variants. Si vous avez été vacciné antérieurement, vous n'êtes pas correctement protégé contre le covid actuel, c'est très clair."

D'avantage de monde aussi en pharmacies

Pour se vacciner ou se faire tester, depuis la fermeture des vaccinodromes, la bonne adresse reste les pharmacies. "On constate effectivement une forte augmentation du nombre de rendez-vous", explique Bruno Galan, pharmacien à Palau-del-Vidre et président régional de l'Ordre des pharmaciens. Pour rappel, toutes les personnes fragiles ou en contact avec des personnes fragiles peuvent être vaccinées .

En France, ce jeudi, 21.000 malades sont hospitalisées pour cause de covid, c'est 1.000 de plus que la semaine dernière.