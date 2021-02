COVID : des chauffeurs étrangers testés à l'arrivée sur le port de Cherbourg

La première opération de contrôles sur le port de Cherbourg a eu lieu ce vendredi après-midi. La PAF, la préfecture et les pompiers étaient présents à 15H30 pour l'arrivée d'un ferry en provenance d'Irlande. Il s'agissait de vérifier si les ressortissants étrangers avaient bien sur eux un test PCR négatif datant de moins de 72 heures et de procéder aussi de manière aléatoire à des tests antigéniques. Elisabeth Castellotti, sous-préfète de Cherbourg : " on va choisir au hasard des personnes pour faire le test antigénique pour voir si tout va bien. ça prend quelques minutes ce qui permet de libérer les gens très rapidement quand le test est négatif. Si le test est positif il y aura un isolement obligatoire de 10 jours aux frais de la personne, à l'hôtel ou chez quelqu'un et on recontrôlera au bout des 10 jours un test PCR . On fait confiance pour que les gens s'isolent c'est dans leur intérêt".

On enregistre les coordonnées des personnes qui doivent se faire tester © Radio France - Katia Lautrou

Pour débarquer à Cherbourg il faut un test PCR de moins de 72 heures © Radio France - Katia Lautrou

Tout le monde en règle et négatif

Jade est sapeur pompier volontaire à Cherbourg : "on prend les noms, le passeport, on donne un numéro et on note le résultat du test". Tout le monde se prête au petit jeu du fameux coton tige, Mark est un peu dépité quand même "je me suis dit pourquoi moi deux fois, je l'ai déjà fait hier , rien n'a changé puisque je suis resté dans la cabine du bateau. Mais bon ça doit être nécessaire, ça ne fait pas de mal c'est comme ça."

Les résultats des tests antigéniques tombent en quelques minutes © Radio France - Katia Lautrou

Les tests antigéniques doivent être réalisés à température ambiante © Radio France - Katia Lautrou

Sur les 22 tests effectués au hasard, tous se sont révélés négatifs. Les contrôles vont s'intensifier la semaine prochaine.