Covid : Des étudiants en renforts dans les laboratoires lorrains

Elle aurait pu partir en vacances, valider ses diplômes en langues étrangères ou faire un stage... Au lieu de ça, cet été, Yousra B. enchaîne les prélèvements Covid dans un laboratoire de la rue Stanislas à Nancy. "Je voulais me rendre utile, aider à faire des prélèvements car il y a beaucoup de personnes qui viennent et c'est une charge de travail immense pour le personnel", explique cette étudiante en 5ème année de pharmacie. Un recrutement rendu possible par un arrêté ministériel paru fin juillet qui donne aux étudiants en santé l'autorisation de pratiquer des tests naso-pharyngés. L'objectif : permettre un dépistage massif du coronavirus.

Une demi-journée de formation

"On a le masque FFP2, les gants, la surblouse, la charlotte donc ça ne m'inquiète pas plus que ça", précise la jeune femme qui a reçu une formation de quelques heures au sein du laboratoire avant de se lancer. Comme elle, une dizaine d'étudiants ont été recrutés par le groupe Atoutbio dans le Grand Nancy. De quoi soulager des équipes fatiguées et clairsemées. "Heureusement, parce qu'autrement on aurait été incapables de suivre", soupire Christophe Baillet, le patron du groupe. "On a une pénurie d'infirmiers, indépendante de l'épidémie, explique t-il, chiffrant à 5.000 le nombre de professionnels qui viendraient à manquer dans les 5 ans à venir dans le Grand Est.

Une situation inquiétante pour les professionnels qui s'attendent à un rush dans les labos à la rentrée. Les tests y sont désormais gratuits et sans ordonnance. "On s'attend à des files d'attente début septembre", confirme le spécialiste. Les 25 laboratoires du groupe en Lorraine ont déjà franchi un record la semaine dernière : le cap des 1000 tests effectués en une journée.