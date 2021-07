COVID : des mesures sanitaires étendues à toute la Haute-Corse

Dès ce mardi, le masque fera son retour à l'extérieur, dans les zones les plus fréquentées de 6 communes de Haute-Corse : Bastia, Saint-Florent, Calvi, Ile Rousse, Calenzana et Corte. Dès demain aussi, les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits sur les plages et les espaces publics du département à partir de 21h : "dans un premier temps, les premiers jours, il s'agira de faire de la pédagogie, ensuite nous passerons au régime de la contravention pour ceux qui ne respecteront pas ces interdictions", précise le préfet de Haute-Corse.

Mesures nationales

Ensuite, dès le 1er août, les mesures votées par le Parlement s'appliqueront aussi à la Corse. Le pass sanitaire sera donc nécessaire pour accéder aux établissements recevant du public (ERP), cafés restaurants, bars, etc... mais aussi pour tous les évènements festifs - type mariage baptême - de plus de 50 personnes et qui ne se déroulent pas dans une propriété privée. Des évènements qui devront aussi faire l'objet d'une déclaration obligatoire en préfecture.

Au 1er août aussi, et sous réserve de validation de la loi par le conseil constitutionnel le 5 août prochain, les ERP - bars, cafés, restaurants notamment, n'auront plus de jauge à respecter mais en revanche, ils devront fermer leurs portes à minuit.

Situation sanitaire tendue

Ce qui motive ces décisions, c'est la dégradation très rapide de la situation sanitaire.

1.274 cas nouveaux en une semaine sur le département. Un taux d'incidence qui s'envole, notamment en région bastiaise (699/100.000, c'est quatre fois plus qu'au niveau national), la plus touchée désormais. Parmi les micro-régions les plus impactées se trouvent encore la Balagne, mais aussi le Cap, le Nebbiu ; viennent ensuite le centre corse et la plaine orientale.

Ce qui inquiète les autorités c'est enfin la recrudescence de cas chez les plus de 65 ans : "il existe à nouveau un risque de saturation du système hospitalier", ajoute François Ravier, le préfet de Haute-Corse, "d'autant qu'il est déjà sous tension en raison de l'accroissement de la population dû à la saison estivale".

Contrôle et évaluation

L'application de toutes ces mesures sera bien sûr soumise à des contrôles réguliers, voire systématiques, des forces de l'ordre : "bien sûr, nous ne pourrons pas être derrière chaque citoyen", explique François Ravier, "_mais nous serons présents, d'abord pour convaincre, ensuite pour contraindr_e".

Ces dispositifs feront par ailleurs l'objet d'évaluation en concertation avec les professionnels tous les quinze jours, et pourront donc, le cas échéant, être assouplis ou durcis.

Vaccination en progression

Point positif : la très importante progression de la vaccination depuis le début du mois de juillet : 1.251 premières doses ont ainsi été administrées la première semaine du mois, 4.001 la semaine suivante, et presque 7.000 primo-injections la semaine dernière.