Covid : deux nouveaux décès en Indre-et-Loire, 23 patients hospitalisés en réanimation

L'Indre-et-Loire n'échappe par à la cinquième vague de Covid. Selon le dernier bulletin de l'Agence régionale de santé (ARS), publié ce mercredi, tous les indicateurs sont en hausse dans le département. A commencer par le taux d'incidence, qui atteint désormais 97,50 cas pour 100.000 habitants, soit 14,7 cas de plus que la semaine dernière.

Deux nouveaux décès du Covid en Indre-et-Loire

Le nombre d'hospitalisations augmente également. 23 patients sont actuellement en réanimation, contre 18 la semaine passée. 22 malades sont eux hospitalisés de manière conventionnelle, soit trois personnes de plus qu'il y a une semaine. En Indre-et-Loire, deux personnes sont décédées ces sept derniers jours.

La couverture vaccinale progresse aussi. Désormais, 473.501 personnes sont totalement vaccinées dans le département, soit 90,3% des plus de 12 ans, et 39.379 ont reçu leur dose de rappel. Néanmoins, plus de 13% des plus de 80 ans n'ont toujours reçu aucune dose de vaccin. Cette population tourangelle pourra bénéficier d'une vaccination à domicile, à partir du lundi 22 novembre.

Une équipe mobile de vaccination pour les plus de 80 ans

Une équipe mobile de vaccination, la première en Indre-et-Loire, voit en effet le jour, créée par l'ARS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé O'Tours (CPTS O'Tours), la CPAM et la préfecture. Elle "aura pour vocation d'améliorer la couverture vaccinale chez les plus de 80 ans, prioritairement les non vaccinés, ayant de grandes difficultés de mobilité, en raison de leur état de santé ou de leur situation de précarité", indiquent les organismes dans un communiqué.

Cette équipe, qui pourra également administrer des doses de rappel, se déplacera uniquement sur prescription médicale et injectera le vaccin Pfizer. Dès ce lundi, huit communes expérimentent le dispositif (Joué-lès-Tours, Ballan-Miré, Savonnières, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours et La Riche), avant qu'il ne soit étendu à près de 50 communes autour de la métropole.

Les communes d'Indre-et-Loire couvertes par l'équipe mobile de vaccination contre la Covid, pour les plus de 80 ans. - CPTS O’TOURS (capture d'écran)

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat du CPTS O’TOURS au 06.33.79.47.95.