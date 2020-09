Covid-19 : la Côte-d'Or en zone d'alerte, les rassemblements limités à 30 personnes

Lors de son point de situation hebdomadaire sur la lutte contre le COVID-19 ce mercredi soir, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a présenté une nouvelle carte du virus et annoncé pour la première fois le passage en zone écarlate de plusieurs métropoles actuellement classées en rouge.

La menace pesait sur la métropole dijonnaise depuis le précédent point du ministre de la Santé, elle se confirme ce mercredi 22 septembre. Dijon est désormais en zone d'alerte avec de nouvelles mesures. Les rassemblements par exemple sont limités à moins de 30 personnes.

Olivier Véran l'annonce ce mercredi à l'occasion d'un nouveau point hebdomadaire. La présentation de la nouvelle carte était annoncée pour 19h mais a commencé avec plus de 20 minutes de retard, ce qui prouve que le sujet est évidemment très sensible.

L'épidémie progresse en France

Le taux d'incidence, qui était de 83 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, est désormais de 95 cas pour 100 000 habitants, déclare le ministre de la Santé. "Et nous dépasserons les 100 cas pour 100 000 habitants dans les prochaines heures ou les prochains jours", estime Olivier Véran.

"Si nous ne prenons pas des mesures rapidement, nous risquons d'atteindre des seuils critiques dans certaines régions", met en garde le ministre de la Santé.

Plus de 950 personnes sont en réanimation et on compte 6 000 hospitalisations cette semaine en France. La part a même doublé à Paris. 69 départements sont en rouge.

En Bourgogne, Dijon et la Côte-d'Or restent au niveau d'alerte

Contrairement à d'autres territoires où les rassemblements seront encore plus limités, dans notre département, la jauge reste fixée à 30 personnes. Les salles des fêtes seront chargées de faire respecter la consigne.

Les préfets sommés de monter au front

L'épidémie connaît un net regain depuis plusieurs semaines en France et ailleurs en Europe, l'attention se focalise en particulier sur les grandes villes, dont certaines seront placées en "rouge", "super-rouge" ou écarlate", selon l'intensité de la circulation du Covid-19.

Dans les métropoles concernées, les préfets seront chargés d'annoncer les mesures locales rapidement, après concertation avec les maires.

