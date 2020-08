Covid en Alsace : tous les indicateurs en hausse, mais la situation encore sous contrôle

L'épidémie de coronavirus continue de reprendre de la vigueur dans la région. La quasi-totalité des indicateurs sont en hausse, dans le Bas-Rhin comme dans le Haut-Rhin. Même si la situation est bien en-deçà des départements voisins et du reste de la France.

En une quinzaine de jours, tous les indicateurs sont montés en flèche. L'épidémie de Covid-19 semble effectivement repartir en Alsace, même si le rebond reste bien inférieur à d'autres départements, comme Paris ou la Sarthe.

L'Alsace, qui était jusqu'à présent plutôt épargnée, rentre désormais dans la moyenne de la région Grand Est. Le taux de positivité des tests (c'est-à-dire la part des tests positifs obtenus) oscille entre 1,6% (pour le Bas-Rhin) et 1,7% (pour le Haut-Rhin), selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est. Les tests du coronavirus sont donc quasiment deux fois moins souvent positifs en Alsace qu'à l'échelle nationale, où ce taux atteint les 3%. Mais ce taux de positivité a flambé : la semaine dernière, il n'était que de 0,9% dans le Bas-Rhin (1,3% pour le Haut-Rhin).

Plus de contaminations... mais moins d'hospitalisations

De même, le taux d'incidence (le nombre de nouveau cas pour 100 000 habitants) a grimpé de 30% en une semaine. Il est désormais de 11 dans le Haut-Rhin et 12,2 dans le Bas-Rhin, soit une multiplication par quatre sur les trois dernières semaines.

En revanche, la maladie semble moins souvent dégénérer en forme grave qu'au début de l'épidémie (notamment car elle touche des personnes plus jeunes et moins fragiles qu'au printemps) : lundi 17 août, il n'y a eu aucun passage aux urgences pour suspicion de Covid dans le Bas-Rhin et seulement deux dans le Bas-Rhin.