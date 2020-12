Covid en Bretagne : 647 nouveaux cas en deux jours

L'Ille-et-Vilaine, qui reste le département le plus touché en Bretagne, subit la hausse la plus importante dans la région ces deux derniers jours en nombre de cas recensés. Et le taux d'incidence y est le plus élevé.

* 247 nouveaux cas en Ille-et-Vilaine

* 158 dans le Morbihan

* 133 dans le Finistère

* 109 en Côtes d'Armor

Le taux d'incidence au niveau régional est en légère augmentation, il s'élève maintenant à 42,5 cas pour 100 000 habitants. Il y a des disparités d'un département à l'autre. Les Côtes d'Armor ont un des taux les plus bas de France (28,2), tandis que l'Ille-et-Vilaine a quasiment le double (53,9).

De nouveaux décès

Le nombre de morts en Bretagne augmente : à l'hôpital (+ 9), comme dans les EHPAD (+ 9 en 10 jours). Les chiffres s'améliorent en revanche pour les hospitalisations qui diminuent (-39, dont -11 en réanimation). L'Agence régionale de santé relève par ailleurs 93 clusters à l'heure actuelle, un chiffre en baisse (- 9).