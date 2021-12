Covid en Bretagne : la liste des centres de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans à risque

Les enfants éligibles doivent être accompagnés d’un parent et suivront une consultation pré-vaccinale réalisée par un médecin.

Ils peuvent se faire vacciner depuis ce mercredi matin. La vaccination est ouverte pour les enfants de 5 à 11 ans risquant de développer des formes graves, sur la base du volontariat. Cela concerne également les enfants vivant dans l’entourage d’une personne immunodéprimée selon l'agence régionale de santé en Bretagne. Les enfants éligibles à la vaccination doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent et suivront une consultation pré-vaccinale réalisée par un médecin. Les parents doivent se munir de l’attestation d’autorisation parentale complétée (disponible sur le site du Ministère des Solidarités et de la santé), de la carte d’assuré social à laquelle est rattaché l’enfant et de son carnet de santé. Attention, des dates pourraient s'ajouter dans les jours à venir.

Côtes d'Armor

Centre hospitalier de Lannion, date à venir (réservation sur KELDOC)

Maison médicale de garde du centre hospitalier de Saint-Brieuc le 20 décembre (réservation sur KELDOC)

Centre hospitalier de Dinan le 20 décembre (réservation sur Doctolib)

Finistère

Centre de vaccination de Brest le 17 décembre (réservation sur Doctolib)

Centre de vaccination de Quimper, date à définir (réservation sur Doctolib)

Centre hospitalier des Pays de Morlaix les 20 et 21 décembre (réservation sur Doctolib)

Centre de vaccination de Morlaix (Langolvas) les 27, 28 et 29 décembre (réservation sur Doctolib)

Centre de vaccination de Carhaix le 22 décembre (1 mercredi par semaine) (réservation sur Doctolib)

Ille-et-Vilaine

Centre de vaccination de Vitré, à date à définir (réservation sur Doctolib)

Centre hospitalier de Saint-Malo le 21 décembre (réservation sur Doctolib)

Centre hospitalier universitaire de Rennes le 22 décembre (réservation sur Doctolib)

Progressivement, d’autres centres vont organiser une offre à destination des enfants de 5 à 11 ans à Rennes, Redon et Saint-Malo.

Morbihan

Centre de vaccination de Pontivy, date à définir (réservation sur KELDOC)

Centre de vaccination de Lorient le 18 décembre (réservation sur KELDOC)

Centre de vaccination de Vannes le 20 décembre (réservation sur Doctolib)

En complément de cette offre en établissement et en centre de vaccination, la vaccination peut être réalisée en cabinet de ville par les professionnels de santé libéraux (médecins et IDE sur prescription médicale) qui souhaitent vacciner leur patientèle pédiatrique éligible.