Covid en Bretagne : "La situation est encore sous contrôle"

Si l'ouest breton semble encore plus épargné, la situation reste "sous contrôle" en Bretagne, dans cette épidémie de covid, affirme l'épidémiologiste breton Pascal Crépey.

"A l'heure actuelle, la situation est encore sous contrôle", estime Pascal Crépey, enseignant-chercheur en épidémiologie à l'Ecole des Hautes études en santé publique (Rennes). "Il n'y a pas d'accélération forte mais les incidences augmentent. En plus nous étions en vacances scolaires et on sait que cela freine l'épidémie. Il y a un risque d'une reprise encore un peu plus forte."

Ce mardi, seul le Finistère, dans la région Bretagne est sous le seuil d'alerte à 44 cas de covid pour 100.000 habitants. Les Côtes d'Armor sont sur le fil, à 50, 72 pour le Morbihan, 83 pour l'Ille-et-Vilaine, selon le site covid tracker.

Un confinement n'est pas à l'ordre du jour

Ce mardi soir, le président de la République doit faire des annonces sur l'épidémie. Sans doute pas de nouveau confinement: "Un confinement n'est pas à l'ordre du jour car les incidences restent faibles et la vaccination protège. Je crains tout de même qu'il y ait besoin de mesures un peu plus fortes pour contrôler cette vague hivernale".

Mais peut-être du nouveau côté vaccination. "La vaccination nous protège très largement contre les formes graves mais ne protège qu'à 50% des transmissions. Il existe donc encore un risque de vague épidémique, qui sera moins forte que ce qu'elle aurait été sans la vaccination. Mais la vaccination toute seule n'empêchera pas une vague."

L'immunité conférée par la vaccination baisse avec le temps

"L'immunité conférée par la vaccination baisse avec le temps. Au bout de six mois, on tombe à 50% environ pour la transmission. Ca divise par deux le risque de transmission, c'est déjà bien mais c'est loin des 90-95% de la vaccination originelle donc c'est pour cela qu'il faut une dose de rappel. Même si la protection contre les formes graves reste élevée, elle baisse aussi."

A chaque vague le niveau d'immunité augmente

Alors en sortira-t-on un jour ? "Il faut espérer qu'on en sorte. A chaque vague, le niveau d'immunité augmente. Si on n'avait pas eu le variant delta, beaucoup plus transmissible, nous n'aurions pas cette situation. On peut espérer que l'augmentation de la transmissibilité de la covid-19 diminue dans le temps."