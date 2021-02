Covid en Bretagne : Le taux d'incidence augmente partout sauf dans le Finistère

Le Finistère reste le département le plus épargné par l'épidémie de Covid en Bretagne, mais le taux d'incidence est deux fois plus élevé en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé.