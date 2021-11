Covid en Bretagne : le taux d'incidence en hausse de 47 % en une semaine

La circulation du virus s'accélère fortement dans les quatre départements bretons selon le bilan de l'Agence régionale de santé du vendredi 26 novembre. Le taux d'incidence augmente de plus de 50 % en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d'Armor en seulement une semaine.

L'épidémie de Covid explose en Bretagne alors qu'un nouveau variant très contagieux fait son apparition en Europe. Le taux d'incidence augmente de 47 % en une semaine selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS) du vendredi 26 novembre. Il est de 161,4 cas pour 100.000 habitants dans la région.

En réanimation, 20 % de patients supplémentaires

Cette hausse s'observe dans chaque département breton. Elle est plus marquée en Ille-et-Vilaine (+57 %) où le seuil des 200 cas pour 100.000 habitants vient d'être dépassé. Dans le Morbihan, le taux d'incidence est supérieur à la moyenne régionale avec 168 cas pour 100.000 habitants. Le Finistère affiche le taux d'incidence le plus faible mais il augmente tout de même de 40 % en une semaine. Le département des Côtes-d'Armor n'est pas épargné avec une augmentation de 51 %.

Dans les services de réanimation de la région, le nombre de prises en charge a augmenté de 20 % entre le vendredi 19 et le vendredi 26 novembre. Douze patients sont décédés en une semaine. Au total, 310 hospitalisations en lien avec le Covid sont toujours en cours. Mais ce bilan reste encourageant puisque 111 patients hospitalisés ont pu regagner leur domicile au cours de la semaine.

Des clusters en milieu scolaire et dans la sphère privée

Alors que les tests seront valables pendant 24 heures à partir de ce lundi, ils ont augmenté de 53 % entre le 17 et le 23 novembre en Bretagne. Leur taux de positivité reste stable, à 4,6 %, un indicateur plus marqué en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan.

Un autre indicateur inquiète : 85 clusters sont recensés par l'ARS, soit 25 de plus que la semaine précédente. 40 % de ces foyers épidémiques sont situés en Ille-et-Vilaine et 33 % dans le Morbihan. Au contraire, seuls 7 % des clusters bretons se trouvent dans le Finistère. Une majorité des foyers épidémiques de la région proviennent du milieu scolaire ou de la sphère privée. Enfin, 83,2 % des Bretons ont au moins reçu une dose du vaccin contre le Covid selon l'ARS.