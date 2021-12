Covid en Bretagne : plus de 10.000 cas positifs en une semaine

L'épidémie de Covid continue de flamber en Bretagne. Le taux d'incidence dépasse les 350 cas pour 100.000 habitants dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine. On compte plus de 100 clusters dans la région selon le bilan de l'agence régionale de santé du vendredi 10 décembre.

La Bretagne est touchée de plein fouet par la cinquième vague, en dépassant le seuil des 300 cas pour 100.000 habitants selon le dernier bilan de l'agence régionale de santé (ARS) ce vendredi soir. Le Morbihan est le département qui affiche le taux d'incidence le plus important, avec 380 cas pour 100.000 habitants, devant l'Ille-et-Vilaine (359), le Finistère (236) et les Côtes-d'Armor (224).

Les clusters se concentrent en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan

Dans les hôpitaux, la pression monte d'un cran. 427 personnes sont hospitalisées pour des cas de Covid, soit 76 de plus en une semaine. 48 patients sont en service de réanimation dans la région. Il y a eu 24 patients décédés au cours de la semaine.

Le nombre de tests réalisés dans la région augmente de 12 % par rapport à la semaine précédente et leur positivité augmente légèrement pour atteindre 5,5 % ce vendredi. Le nombre de clusters, en revanche, continue d'augmenter : on décompte 106 foyers épidémiques dans la région, principalement dans le Morbihan (40) et en Ille-et-Vilaine (41). A l'inverse, on ne compte que 8 clusters dans les Côtes-d'Armor.