Covid en Bretagne : un cluster après la tartiflette du club de foot de Renac

Un registre sanitaire était installé à l'entrée et le masque était pourtant obligatoire. Deux semaines après la soirée tartiflette au club de foot de Renac (Ille-et-Vilaine), plus d'une trentaine de cas de Covid ont été détectés. 120 personnes ont participé à cet événement dans la salle des fêtes. "Des personnes qui ont participé à cette soirée ont ensuite été cas contacts, notamment dans le personnel de la commune", regrette Patrick Baudy, le maire de cette ville d'un millier d'habitants, au nord-est de Redon.

Le maire ne veut pas "tout mettre sur le dos de la tartiflette"

Des contaminations se sont déclarées quelques jours avant la tartiflette, avec des classes fermées dans les écoles des communes voisines, ainsi que dans celle de Renac. Elles partagent un "regroupement pédagogique intercommunal", ce qui signifie que les différents niveaux d'une même école sont répartis à Renac et dans deux autres communes. "On ne va pas tout mettre sur le dos de la tartiflette, ajoute le maire. On va dire que la soirée tartiflette, c'est l'élément qui a cristallisé la situation. Quand j'ai appris qu'il y avait des cas dans les autres communes autour de Renac, je me suis dit qu'à un moment donné, ça allait nous arriver et c'est ce qui s'est passé." Le maire a rapidement pris contact avec l'agence régionale de santé pour signaler le cluster. Les participants à la soirée tartiflette sont appelés à se faire tester au plus vite.