Covid en Charente-Maritime :"le taux d'incidence se stabilise, mais on reste très vigilant", prévient l’ARS

L’agence régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine organisait ce vendredi 30 juillet un point presse sur l’évolution de la Covid-19 en Charente-Maritime. Alors que la situation se dégrade fortement en Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence semble se stabiliser depuis quelques jours dans le département.

Il est désormais de 378,9 contre 382,33 une semaine plus tôt. Le département reste tout de même le plus touché de la région Nouvelle-Aquitaine

Stabilisation du taux d'incidence

“ On n'est pas sur une baisse, mais sur un plateau”, prévient Laurent Flament, le directeur départemental de l’ARS en Charente-Maritime. Selon lui, le taux d'incidence peut repartir à la hausse.

Les autorités sanitaires redoutent de nouvelles contaminations à venir, notamment en raison du fameux week-end de chassé croisé entre les juilletistes et les aoûtiens. “Ça peut vite reprendre”, résume Laurent Flament.

La situation dans les hôpitaux toujours préoccupante

En dépit du taux d'incidence qui se stabilise, les contaminations à l'hôpital continuent elles d’augmenter. Il faut prendre en compte un délai deux semaines avant que les cas de Covid ne se transforment en hospitalisations. Il est donc normal que les aux d'hospitalisations continue de progresser.

Un jeune de 25 ans en réanimation

Au 30 juillet, les autorités sanitaires font état de 56 patients hospitalisés en Charente-Maritime, soit 10 de plus que la veille. 12 patients sont quant à eux en réanimation, soit deux de plus que la veille. Il s’agit de patients non vaccinés dont l'âge varie de 25 à 75 ans.

Si la pression hospitalière continue de grimper, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine craint d'être amenée à transférer les nouveaux patients vers des hôpitaux hors de la région. "On ne l'exclut pas d’ici trois à quatre semaines", précise le directeur de l'ARS.

La campagne de vaccination se poursuit

"Vaccinez-vous", ont répété en cœur les services de la préfecture de l'ARS tout au long de ce point presse. Selon eux, le département se classe parmi les bons élèves en termes de vaccination.

Chaque jour, 40 000 injections sont réalisées en Charente-Maritime. Au total, 57 % de la population charentaise-maritime est désormais entièrement vaccinée. En revanche, seulement ⅓ des mineurs ont reçu leur première dose.

Pas de nouveau durcissement à venir

La préfecture de Charente-Maritime refuse pour le moment de prendre de nouvelles mesures restrictives. Selon les services de l’Etat, les mesures telles que le port du masque obligatoire dans 45 communes du département, assorti de l’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique, sont déjà assez contraignantes. La préfecture compte également sur l’élargissement du pass sanitaire prévu le 9 août prochain.