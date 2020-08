Dans son dernier bilan, publié ce vendredi après-midi, l'Agence Régionale de Santé, indique qu'il y a deux nouveaux clusters en Dordogne. Ces foyers ont été déctectés à Montpon et Sarlat.

Covid en Dordogne : deux nouveaux clusters à Montpon et Sarlat

On compte désormais quatre clusters en Dordogne-photo illustration

On compte désormais deux nouveaux clusters en Dordogne. L'ARS, l'Agence Régionale de Santé, indique ce vendredi après-midi dans son point de situation que deux nouveaux foyers ont été identifiés dans le département. Il y a un foyer "dans le milieu professionnel" à Montpon et un foyer qui se serait formé lors "d'un évènement privé à Sarlat". A chaque fois, trois personnes ont été testées positives.

Cluster de Vergt : les tests de la maison de retraite sont négatifs

On compte donc désormais quatre clusters en Dordogne avec les deux autres foyers à Vergt et Périgueux. En ce qui concerne le cluster de Vergt, le groupe Korian, propriétaire de la maison de retraite, indique ce vendredi matin que les tests pratiqués sur le personnel et les résidents sont négatifs.

La Dordogne toujours en vulnérabilité limitée

La Dordogne reste placée en vulnérabilité limitée. Même si des cas se déclarent quotidiennement comme au club de basket de Gardonne par exemple où un joueur et un préparateur physique ont été contaminés. L'ARS qui incite à la plus grande vigilance explique que " les différents indicateurs suivis montrent une augmentation de la circulation virale sans précédent pour l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine". Toujours selon l'Agence Régionale de Santé, "l’ensemble de ces indicateurs confirme la nette intensification de la circulation du virus dans la région et l’augmentation du nombre de clusters identifiés va également dans ce sens".