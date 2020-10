Covid en Dordogne : l'épidémie progresse mais la Dordogne échappe au couvre-feu

Le Covid progresse de plus en plus vite en Dordogne dans le dernier bulletin hebdomadaire de Santé-Publique-France. Quelque 410 cas positifs ont été dépistés en Dordogne la semaine dernière, contre 150 puis 245 nouveaux cas positifs les semaines précédentes. Le seuil d'incidence dépasse le seuil d'alerte pour la deuxième semaine consécutive : le nombre nouvelles contaminations a dépassé les 100 nouveaux cas pour 100.000 habitant en Dordogne la semaine dernière. Ce taux d'incidence était de 39, puis de 60, les semaines précédentes. Le taux de positivité continue également de grimper en Dordogne : la semaine dernière 8,6% des personnes qui sont allées se faire dépister étaient contaminées. Ce taux de positivité était de 6,6% la semaine dernière, et de 4,4% la semaine précédente.

Il reste des places pour les malades du Covid à l'hôpital

Le nombre de malades hospitalisés en Dordogne est stable, en dessous des vingt, et 17% seulement des places de réanimations sont actuellement occupées en Dordogne. C'est cette faible occupation des lits de réanimation qui nous évite le basculement en zone rouge.