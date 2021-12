Un "raz de marée" devant le laboratoire d'analyses Novabio de Chancelade pour se faire dépister

Une longue file d'attente, ce 30 décembre, devant le laboratoire d'analyses Novabio à Chancelade, près de Périgueux. On pratique des tests PCR à la chaîne à cause du Nouvel an mais aussi de la hausse des cas contatcs qui génère plus de tests.