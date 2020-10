14 cas de Covid-19 confirmés au sein de l'hôpital de Saint-Astier en Dordogne

Les 137 résidents et les 205 agents de l'EHPAD et du Service de soins et de réadaptation de Saint-Astier ont été testés après la découverte de deux cas de Covid-19 chez les employés de l'hôpital local. Quatre résidents et dix agents sont infectés. Les visites sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.