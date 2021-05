Coronavirus en Ehpad : "Trouver un juste milieu entre le risque épidémique et la reprise de la vie"

Les maisons de retraite se déconfinent petit à petit, malgré les recommandations du gouvernement. Les Ehpad essaient de s'adapter à l'épidémie du coronavirus et à l'attente des résidents et de leurs proches.

Il y a toujours un avant et un après Covid-19. "On ne peut pas parler de retour à la normale au sens de l'avant-Covid" en maisons de retraite, constate Bertrand Coignec, président de la FNADEPA de Bretagne, invité de France Bleu Breizh Izel ce jeudi.

97% de résidents vaccinés

Peut-être en revanche un avant et un après la campagne de vaccination en cours depuis le début d'année : "On franchit une étape importante car la majorité des résidents sont vaccinés, on atteint parfois 97%. Les soignants ont des taux importants aussi de 50 à 80% donc c'est nettement supérieur au taux pour la grippe ou au taux national. Il faut respecter le fait que la vaccination soit un choix et ne peut pas être imposé", explique le président en Bretagne de la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées.

Pas de problème avec la vaccination avec Pfizer

Et la possibilité aussi de faire un retour d'expérience sur cette vaccination : "À ma connaissance, il n'y a pas eu de problème après la vaccination. C'est le vaccin Pfizer qui a été très majoritairement utilisé et il ne semble pas présenter d'effets secondaires."

C'est très compliqué d'imposer ces mesures aux personnes âgées.

Mais les conditions tendent à s'assouplir et notamment aux Amitiés d'Armor à Brest que dirige Bertrand Coignec : "Une nouvelle recommandation vient de sortir la semaine dernière, elle rappelle qu'on doit garder des mesures de gestion du risques épidémiques. Car certaines épidémies de covid se développent et même si elles n'ont pas de caractère grave, il faut respecter les gestes barrières. Mais dans la réalité, c'est très compliqué d'imposer ces mesures aux personnes âgées."

Il faut trouver un juste milieu entre le risque épidémique et la reprise de la vie

Résultat, "dans beaucoup d'établissements aujourd'hui, il n'y a plus besoin de rendez-vous pour aller voir les résidents (alors que l’État les recommande) ou la nécessité d'un test pour les visiteurs ou de l'isolement après les visites. Il faut trouver un juste milieu entre le risque épidémique et la reprise de la vie. L'année vécue pour beaucoup d'entre eux a été difficile. La restriction des contacts avec les proches ou les autres résidents a été compliquée. Ça reste aussi difficile pour leurs proches pour qui les visites ont été limitées pendant longtemps. Ils n'ont pas vu les naissances, pas vu leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants grandir, il est temps que tout cela s'assouplisse."