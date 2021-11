Covid en Gironde : le taux d'incidence passe la barre des 100 cas pour 100.000 habitants

L'Agence Régionale de Santé vient de publier les derniers chiffres concernant l'épidémie. Premier élément à retenir : le taux d'incidence a augmenté significativement. 101 cas positifs pour 100.000 habitants, c'est un chiffre élevé selon les critères de l'ARS. La semaine dernière c'est un peu plus de 1.600 girondins qui ont été testés positifs.

Comparé à nos voisins néo-aquitains, notre département se situe dans la moyenne. C'est dans les Landes et dans le Lot-et-Garonne que le virus circule le plus avec des taux de 130 et 129. Chez les personnes âgées les plus de 65 ans, la situation semble moins préoccupante avec un taux d'incidence réduit de moitié : 65 cas pour 100.000 habitants.

Les admissions dans les hôpitaux restent plutôt stables. Il y a actuellement 149 patients covid dans les hôpitaux de Gironde dont 26 en service de réanimation. La semaine dernière 18 personnes sont mortes du virus dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine.

Dernière donnée importante : 79 % des girondins affichent désormais un schéma vaccinale complet. 6 % ont également reçu une troisième dose et la campagne de rappel se poursuit.