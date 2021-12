Covid en Isère : "Avec cette 5e vague, on a des syndromes post-traumatiques chez les soignants"

Une énième réunion de crise a réuni, ce jeudi 16 décembre, les directeurs d'hôpitaux, le SAMU de l'Isère et l'Agence régionale de Santé pour faire le point sur l'épidémie de Covid, avant des vacances à haut risque. Et alors qu'un conseil de défense sanitaire se tient aujourd'hui. Car le taux d'incidence approche les 660 cas pour 100.000 habitants en Isère, et les hôpitaux de remplissent. "C'est peut-être la situation la plus critique qu'on ait jamais connue", s'alarme David Voirin, chirurgien et directeur général adjoint du Groupement Hospitalier Mutualiste (GHM) à Grenoble.

David Voirin, chirurgien, directeur général adjoint du GHM, la clinique mutualiste. Quelle est la situation chez vous ?

La situation est comme tout le reste du territoire, avec des patients Covid qui commencent à remplir les lits, en hospitalisation et en unités de soins critiques. Les équipes ont beaucoup donné et elles continuent de beaucoup donner. Mais elles sont épuisées, à la fois physiquement et psychologiquement. On a eu des syndromes post-traumatiques dans les équipes, avec notamment la reprise des températures hivernales : le bruit des fermetures éclair des anoraks ont rappelé aux équipes les housses qu'elles avaient dû fermer sur les personnes décédées du Covid. Et pour certaines, ça a été trop. C'est donc très difficile.

Le plan blanc a été déclenché dans tout le département de l'Isère. Est-ce que vous avez dû aller jusqu'à supprimer des congés pour les soignants ?

Pour l'instant, on n'a pas été jusqu'à supprimer les congés, puisque les équipes sont tellement épuisées sur un plan psychique, physique et psychologique, que si l'on devait supprimer les congés - ce qu'on redoute - les équipes risquent de craquer de façon définitive. Donc, on est dans des situations très tendues.

On l'a vu, il y a un manque de bras également partout. Les urgences de Voiron, par exemple, ont dû fermer la nuit dernière. La directrice du CHU nous disait ce matin qu'il manquait 150 personnes au CHU. Est-ce qu'au fond, c'est encore une crise sanitaire ou bien est-ce désormais une crise de l'hôpital ?

C'est les deux, avec une situation qui, aujourd'hui, est d'une extrême criticité. C'est peut-être la situation la plus critique qu'on ait jamais connue, encore plus critique qu'en octobre 2020, puisqu'aujourd'hui on doit réarmer les lits de soins critiques et réanimation, au même niveau que ce qu'on a fait en octobre 2020. Mais, en plus, il faut affronter un déficit en termes d'effectifs avec des équipes qui sont épuisées. On doit également avoir des soignants qui vont dans les centres de vaccination pour permettre à la population de se faire vacciner. On doit faire face à une crise des urgences sans précédent et on doit se préparer à prendre en charge les patients qui seront traumatisés du ski. Donc, c'est vraiment une situation très critique aujourd'hui.

Vous avez assisté hier à la réunion de crise avec l'Agence régionale de santé. Quelle consignes on vous a donné ?

L'Agence régionale de santé est à nos côtés pour essayer de trouver des solutions. L'ARS a déclenché le plan blanc territorial il y a maintenant plusieurs semaines. Je dois dire que je faisais partie de ceux qui ont poussé à l'adoption de cette mesure et je pense que l'on va continuer à travailler avec l'agence pour voir comment on peut avancer de façon collective à l'échelle du territoire, à bien nous organiser pour faire face à la situation. Mais ça va être dur.

Il va y avoir un certain nombre de rassemblements en famille pour Noël, etc. Quel message voulez-vous faire passer aux auditeurs ?

Je leur conseille de bien respecter les mesures barrières qui restent d'actualité, plus que jamais. La vaccination est efficace, mais on sait que la vaccination à elle seule ne permettra pas de surmonter la situation. Il faut respecter les gestes barrières et, dans la mesure du possible, éviter les rassemblements avec trop de personnes. Je ne suis que chirurgien, je ne suis pas épidémiologiste mais je pense que huit ou dix personnes semblent être la jauge maximale à ne pas dépasser. On a entendu pas mal de critiques lors de cette crise sanitaire sur la collaboration entre cliniques, notamment cliniques privées et hôpital. Est-ce que la collaboration est efficace et effective dans le bassin grenoblois et en Isère ? À Grenoble, on a une spécificité : on a une cellule territoriale qui se réunit depuis le début de la crise tous les mercredis matin, avec tous les acteurs du territoire et cela permet d'adopter ensemble les meilleures stratégies, nous semble-t-il.