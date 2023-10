Covid en Isère : un test sur trois s'avère positif, la campagne de vaccination débute ce lundi

Est-ce le retour du Covid en Isère ? En tout cas les contaminations augmentent : un test Covid sur trois en Isère s'avère positif. Face à cela, la campagne de vaccination commence ce lundi 2 octobre. Elle a été avancée de 15 jours face à la hausse des contaminations.

"C'est exponentiel : on dénombre une vingtaine de contaminations par jour aujourd'hui, c'était une dizaine la semaine dernière", constate une pharmacienne grenobloise. qui a ressorti les tests en masse.

L'Isère, l'un des départements les plus touchés dans la région

Le taux d'incidence en Isère est remonté de façon significative, il s'élève à 69,87 pour 100.000 habitants. C'est l'un des plus haut de la région (seuls le Rhône et la Loire sont devant). Initialement, la vaccination anti-Covid, centrée sur les plus vulnérables, devait s'effectuer en même temps que celle contre la grippe, à partir du 17 octobre.

Si vous êtes concerné(e) par la vaccination, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de votre médecin, dans une pharmacie, auprès d'un infirmier, d'une sage-femme et même d'un chirurgien-dentiste.

Pour toute information sur la vaccination, vous pouvez contacter le 0800 009 110 (appel gratuit depuis un poste fixe en France).