Covid en Moselle : "La période est dure, lourde, mais elle n'a pas le degré dramatique de la première vague"

Un taux d'incidence qui atteint des sommets, une gestion compliquée à l'hôpital à cause notamment d'un grand nombre de soignants malades, mais des soins critiques qui ne sont pas saturés : voici ce qu'il faut savoir sur la situation sanitaire en Moselle.

"Nous avons atteint des sommets" en termes de contaminations : ce sont les mots du préfet de la Moselle, ce mardi, lors du point bi-hebdomadaire concernant la situation sanitaire dans le département. Le taux d'incidence s'élevait lundi à 2140 cas pour 100.000 habitants.

Heureusement, la situation à l'hôpital n'est pas aussi catastrophique : quelque 250 hospitalisations, c'est certes plus du double qu'il y a deux mois, mais les soins critiques ne sont pas saturés : il n'y a "que" 34 personnes en réanimation, un chiffre en légère baisse ces derniers jours.

96% des contaminations en Moselle seraient désormais liées à Omicron

C'est lié au très fort taux de vaccination (91% des adultes ont reçu une première dose en Moselle, 89% ont reçu deux doses, 55% ont eu leur rappel) et à la spécificité du variant Omicron, qui représenterait désormais 96% des contaminations en Moselle : beaucoup plus contagieux, mais moins virulent.

Malgré tout, Omicron n'est pas juste un gros rhume, rappelle Lamia Himer, déléguée de l'Agence régionale de santé en Moselle : "Il a quand même un impact à l'hôpital, même s'il entraîne moins d'hospitalisations en réanimation. Et sa forte contagiosité entraîne des contaminations dans tous les milieux, et donc aussi en milieu hospitalier, avec un nombre important de soignants contaminés, ce qui peut entraîner des difficultés à organiser la continuité des soins à l'hôpital".

25 cas positifs par jour dans les équipes du CHR

En ce moment, au CHR Metz-Thionville, par exemple, il y a 25 cas positifs par jour au sein même des équipes hospitalières. Cela peut paraître peu, au regard des 6.500 salariés que compte la structure, mais si on prend en compte la durée d'isolation, les cas contacts, et les absences pour d'autres raisons, c'est compliqué à gérer. Et c'est une problématique très différente de la première vague.

Si nous n'avions pas de problème de personnel, je dirais que nous n'aurions presque pas de problème du tout" - Marie-Odile Saillard, directrice du CHR Metz-Thionville

"Si nous n'avions pas de problème de personnel, je dirais que nous n'aurions presque pas de problème du tout", résume Marie-Odile Saillard, la directrice du CHR. "Il y a deux ans, le challenge était totalement inédit. Nous ne pouvions pas ouvrir des lits de réanimation dans le volume et le délai requis. Des lits de médecine, on peut en ouvrir, en revanche, il faut du personnel pour les encadrer. La période est dure, compliquée, lourde, mais elle n'a pas le degré dramatique de la première vague." Dans ce contexte, certains salariés positifs mais sans symptômes peuvent être amenés à venir travailler, mais sans contact avec les patients.

Situation toujours compliquée à l'école, des contractuels recrutés

A l'école, 217 classes étaient fermées en Moselle vendredi dernier, soit 5,3% des classes du département, soit à cause de clusters, soit parce que l'enseignant est malade, cas contact, ou doit garder son enfant lui-même positif. Face à cela, Olivier Cottet, le directeur académique des services de l'éducation nationale en Moselle, l'affirme, l'embauche de remplaçants se poursuit : "Nous avons recruté 31 enseignants contractuels, qui s'ajoutent à la quarantaine déjà recrutés en décembre. Et nous continuerons de le faire."

Les livraisons de masques FFP2 et chirurgicaux pour les enseignants, promises par le ministère de l'éducation nationale, vont commencer à la fin de la semaine, alors que des syndicats enseignants, ainsi que la FCPE, appellent à nouveau à la grève ce jeudi.

Enfin, il y a cinq points d'accueil pour les enfants de soignants dont les classes seraient fermées. Ils se trouvent à proximité des hôpitaux, à Metz, Thionville, Forbach, Sarrebourg et Sarreguemines.