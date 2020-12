Covid en Moselle : Une deuxième vague "moins violente" mais à l'hôpital, "on ne souffle pas"

Quelle est la situation en Moselle, avant les fêtes de Noël et alors que les contaminations au covid-19 stagnent en France ? On fait le point avec le docteur Marie-France Oliéric, présidente de la commission médicale d'établissement du CHR Metz-Thionville.

C'est la dernière ligne droite avant les vacances de Noël, et un assouplissement du confinement à partir de ce mardi. Or, les contaminations stagnent en France. Quelle est la situation dans les hôpitaux mosellans ? On s'arrête au CHR de Metz Thionville avec le docteur Marie-France Oliéric, présidente de la commission médicale d'établissement, invitée de France Bleu Lorraine ce matin.

Une quinzaine de patients en réanimation au CHR de Metz-Thionville

"Le côté rassurant, c'est qu'on a peu de malades en réanimation sur les sites de Metz et de Thionville, une quinzaine environ, précise la médecin. En revanche, on a encore beaucoup de patients dans les services de médecine Covid." Elle concède que cette deuxième vague est "moins violente" que la première dans notre région, et explique aussi qu'on traite différemment les malades par rapport au printemps : "Ils sont moins graves, on les garde plus longtemps en secteur médecine, on les intube moins, on les garde plus en ventilation non-invasive".

La deuxième vague n'est pas finie, et on craint tous une troisième vague."

Cela dit, il ne faut pas baisser la garde : "On est stables, mais pas calmes. On a quand même une centaine de malades, et on hospitalise des patients tous les jours. Il faut rester vigilant, surtout avec les fêtes qui arrivent", prévient Marie-France Oliéric. "On ne souffle pas. La deuxième vague n'est pas finie, et on craint tous une troisième vague." Pour elle, se faire dépister avant les fêtes n'est pas forcément une mauvaise idée, mais il ne faut pas être "faussement rassuré." Se tester oui, "mais garder tout de même les gestes barrières, parce qu'on peut être négatif et contaminant."

Le CHR prête à accueillir des patients allemands "si on nous demande de l'aide"

L'Allemagne est dans une situation critique ces derniers jours, plus compliquée que celle de la France, avec près de 30.000 contaminations par jour en moyenne. On se souvient des transferts de patients vers la Sarre : sommes-nous prêts à renvoyer à l'ascenseur à nos voisins ? Oui, selon Marie-France Oliéric : "On a des lits de libre aussi bien en médecine qu'en réanimation, donc si on nous demande de l'aide, on acceptera des patients sans aucun problème."