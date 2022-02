Covid-19 en Sarthe : la vaccination chute de 60%, des centres vont fermer

La vaccination contre le Covid arrive à un tournant en Sarthe. Après une période de forte activité en début d’année 2022, le nombre d’injections réalisées s’effondre. Entre la semaine du 3 au 9 janvier et celle du 24 au 30 janvier la chute, à l’échelle du département, est de 60%, indique l’Agence Régionale de Santé, jointe par France Bleu Maine. Durant la première semaine de février, le nombre de vaccins administrés (à 90% des doses de rappel) devrait être nettement inférieur à 10.000, contre plus de 25.000 début janvier.



Fin de la campagne vaccinale de masse

En Sarthe, treize centres sont toujours en activité. Et tous, à quelques nuances près, dressent le même constat. A Coulaines, « la vaccination s’est réduite comme peau de chagrin », résume le coordinateur du centre. « Nous avons réalisé 3.500 injections lors de notre plus grosse semaine de décembre. Pour les quinze prochains jours, nous n’avons qu’une centaine de créneaux réservés », détaille-t-il. A Sillé-le-Guillaume et Mamers, la baisse est de moitié par rapport au début de l’année. Même chose à Montval-sur-Loir. A La Flèche, la chute est d’un « bon tiers ». Elle est d’environ « 40% » à Changé en une semaine. En revanche, c’est un peu moins flagrant à Saint-Mars-la-Brière, où les rendez-vous sont toutefois regroupés pour parvenir à une organisation plus rationnelle.



Déjà des réorganisations dans le centres

Illustration de cette chute de la vaccination : le centre de Sillé-le-Guillaume – le deuxième plus important en Sarthe après celui du Parc Manceau – réduit la voilure et se réorganise. A partir de ce lundi 7 février, il quitte le premier étage du centre culturel pour s’installer au rez-de-chaussée et rejoindre ainsi l’activité dépistage. A Changé, les rendez-vous ne seront possibles que par demi-journée à partir de fin février car, explique le coordinateur du centre de vaccination, « le planning ne se remplit pas ». Plusieurs centres réfléchissent également à agencer différemment la vaccination qui mobilise à la fois du personnel médical et du personnel administratif.

Une infection = une injection : moins de vaccination

Cette chute de la vaccination s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, très simplement, par le fait que de nombreuses personnes sont aujourd’hui vaccinées. Plus de 80% des Sarthois ont reçu deux doses de vaccins. Et près de 60% ont reçu leur troisième dose. Seconde explication : ces dernières semaines, comme partout en France, un nombre important de Sarthois ont été contaminés par le Covid, ce qui les a conduits à annuler leur rendez-vous de vaccination ou à le décaler pour ceux qui étaient considérés comme cas contact. Ces personnes infectées, si elles ont reçu deux doses, n’auront pas à faire de rappel car le Ministre de la Santé a annoncé de nouvelles règles mercredi 2 février. Désormais, une infection équivaut à une injection. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, le rythme de la vaccination ne devrait donc pas remonter de manière flagrante en Sarthe.



Des fermetures de centres au mois de mars

A moyen terme, cette fin de campagne vaccinale de masse aura des conséquences sur l’organisation des centres de vaccination dans le département. D’après les informations recueillies par France Bleu Maine, plusieurs de ces centres vont purement et simplement fermer leurs portes. Certains ont même demandé à cesser leur activité dès la fin du mois de février. La question sera étudiée et tranchée après les vacances d’hiver, confirme l’Agence Régionale de Santé à France Bleu Maine. Selon nos informations, le sujet a déjà été abordé lors de la dernière réunion hebdomadaire entre les responsables des centres de vaccinations, l’ARS et les représentants de l’Etat. « Il faut adapter le maillage. Cela ne sert à rien de maintenir certains centres ouverts », reconnaît de son côté le directeur territorial de l’Agence Régionale de Santé en Sarthe.