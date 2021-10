COVID : encore de nouvelles contaminations dans les Alpes Maritimes

Le taux d'incidence dans le département des Alpes Maritimes stagne après des semaines de chute. Le taux est stable depuis plusieurs jours après plusieurs semaines de chute : une incidence autour de 90 alors qu'elle avait atteint un pic à 650 début août.

le taux d'incidence ne régresse plus

Les Alpes Maritimes sont à contre-courant car l'épidémie a globalement fortement régressé ailleurs, et le département se situe en deuxième position des départements les plus touchés (Métropole). Ces nouvelles contaminations concernent toutes tranches d'âge. Par ailleurs on ne teste pas plus aujourd'hui : au contraire le nombre s'élève à 50 000 tests par semaine contre 80 000 en août.

L'hôpital épargné

La bonne nouvelle : ces nouvelles contaminations n'ont pas d'impact sur l'hôpital. _"_Actuellement on enregistre dix patients dans les services de réanimation précise Romain Alexandre, délégué départemental de l'Agence Régionale de Santé (ARS) contre 60 personnes au plus fort de la crise début août, et il n'y a pas de hausse des hospitalisations dites conventionnelles. "

Pour les semaines à venir, selon les autorités sanitaires, il faudra notamment surveiller la période des vacances scolaires de la Toussaint car en raison du brassage de la population les taux de contamination pourraient de nouveau grimper. Romain Alexandre ajoute qu'il ne faut pas reculer sur les mesures barrières anti-covid.

95% de vaccinés avec une dose

Parmi les points positifs, le taux de vaccination dans le département : 95% des plus de 12 ans ont reçu au moins une dose mais la catégorie des 12/17 ans est plus faible qu'ailleurs à 66%.: