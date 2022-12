Covid et grippe : "vaccinons-nous !" rappelle l'ARS des Pays de la Loire

Depuis la mi-novembre, la circulation du virus du Covid-19 a repris dans tous les départements de la région, "avec une forte accélération cette dernière semaine", indique l'ARS des Pays de la Loire dans un communiqué ce lundi. En trois semaines, au 1er décembre, "le taux d'incidence en population générale a augmenté de plus de 70% et celui des plus de 65 ans de 31%".

Dans le détail, le taux d'incidence dans la population globale est de 424 cas pour 100.000 habitants en Loire-Atlantique, 351 chez les plus de 65 ans. Il est de 362 cas pour 100.000 habitants en Vendée, 313 chez les plus de 65 ans.

Les hospitalisations en hausse

Le nombre d'hospitalisations liées au Covid repart également à la hausse dans la région, +11% en une semaine : 440 personnes étaient à l'hôpital à cause du coronavirus au 30 novembre, en très forte majorité des patients de plus de 65 ans. "Ce regain d’hospitalisations s’inscrit dans un contexte hospitalier particulièrement tendu (épidémie de bronchiolite, tensions sur les ressources humaines…) qui impose un surcroît de vigilance et de prudence à l’approche des fêtes de fin d’année", note l'ARS.

L'Agence régionale de santé ajoute que la dose de rappel de vaccin anti-Covid est ouverte pour les 60 ans et plus, et pour tous ceux présentant des fragilités (personnes immunodéprimées, souffrant d’une ou plusieurs comorbidités, femmes enceintes etc.).

La grippe progresse

Par ailleurs, la grippe progresse partout en France et a déjà atteint le seuil épidémique dans deux régions proches, la Bretagne et la Normandie. "Les Pays de la Loire seront donc touchés à brève échéance", prévient l'ARS qui recommande "fortement" la vaccination pour toute personne à risque.

"Cette vaccination est pleinement compatible avec celle contre le Covid-19. Les deux injections peuvent être pratiquées le même jour. Par ailleurs, si les deux vaccins ne sont pas administrés au même moment, il n’y a pas de délai à respecter entre les deux vaccinations", précise-t-elle.

Sans oublier la nécessité de poursuivre les gestes barrières, et notamment le port du masque, "très fortement recommandé pour tous dans les lieux clos et de promiscuité (en particulier les transports en commun)".