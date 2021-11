Covid et sédentarité : l'alimentation des étudiants castelroussins perturbée par les confinements

On est nombreux à avoir pris un peu de ventre depuis deux ans, notamment pendant les différents confinements. La sédentarité gagne du terrain. Les jeunes seraient particulièrement concernés. Un rapport parlementaire publié cet été évoque "une bombe a retardement". Selon cette étude 54% des hommes et 44% des femmes entre 18 et 74 ans seraient désormais en situation de surpoids ou obèses en France. Sans aller jusque là, de nombreux étudiants castelroussins reconnaissent avoir pris de mauvaises habitudes alimentaires.

"J'ai un peu craqué" : face au manque d'activité, les étudiants ont beaucoup mangé

Les étudiants croisés ce lundi devant le Centre d'études supérieures de Châteauroux le reconnaissent : les confinements successifs ont parfois été compliqués pour garder la ligne. "Beaucoup de 'junk food' [malbouffe] Ca m'a un peu transformé : j'étais devenu très sédentaire, je ne faisais plus beaucoup de sport" témoigne ainsi Mathieu. "Moi je mange vraiment beaucoup plus, j'ai vraiment vu une différence. Depuis l'arrivée du Covid, avec les confinements, j'ai du prendre 10 kilos facilement" ajoute Maëlys.

Je n'ai rien fait à part manger

"Étant donné que je n'avais pas beaucoup d'activités pendant les confinements, j'avais jeté mon dévolu sur la nourriture." témoigne également Gaël, étudiant en langues étrangères appliquées. Le jeune homme tente petit à petit de retrouver des bonnes habitudes, d'autant que cette consommation de nourriture a aussi eu une conséquence sur son porte-monnaie : 50 euros de budget nourriture pour ses finances d'étudiant.

Des conséquences possibles sur la santé

Pas de conséquences lourdes à priori pour les étudiants rencontrés, mais dans certains cas cette sédentarité peut avoir des conséquences sur la santé. Il est encore difficile de les évaluer de manière chiffrée pour le moment mais évidement, le manque d'activité physique conjugué à une alimentation peu saine peut construire un terrain plus favorables à certaines pathologies et maladies. "Si on est déjà en surpoids, que l'on a des antécédents familiaux, si on a des mauvaises habitudes alimentaires, là si on les aggrave encore plus, c'est sûr que le diabète peut apparaître beaucoup plus facilement" explique Bernadette Mériau, présidente de l'association des diabétiques de l'Indre et diététicienne à la retraite. Elle constate de manière plus générale un nombre de plus en plus important de jeunes parmi les diabétiques diagnostiqués.