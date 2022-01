Covid : "Face à la 5ème vague, on marche sur des œufs", dit le directeur d'Oréliance à Saran

Jusqu'à 17 patients ont été transférés des urgences de l'hôpital d'Orléans vers Oréliance lors de cette 5ème vague de Covid. Mais la clinique privée de Saran ne peut guère faire plus, car elle-même est en pénurie de personnel et a dû fermer une trentaine de lits.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid, Oréliance travaille en coopération avec le CHRO, mais les modalités évoluent en fonction des vagues épidémiques. Aujourd'hui, la clinique privée de Saran participe au délestage des urgences de l'hôpital d'Orléans, avec le transfert d'une dizaine de patients non Covid en médecine générale. Mais le contexte de pénurie de personnel, y compris à Oréliance, rend la tâche compliquée. Entretien avec Stéphane Tulipani, le président d'Oréliance.

Quel est le rôle d'Oréliance dans la lutte contre la 5ème vague de Covid ?

A chaque vague, nous travaillons en bonne intelligence avec l'hôpital d'Orléans, mais chaque vague entraîne sa propre logique de gestion. Lors de la première vague, nous avons mis à disposition du personnel et du matériel ; pour les vagues suivantes, nous avons mis en place à Oréliance une unité Covid, sans réanimation, mais avec assistance respiratoire, qui a compté jusqu'à 30 lits. Actuellement, on sert surtout à soulager les urgences du CHRO, avec des transferts de patients non-Covid qui arrivent ici en médecine générale. On a eu 17 patients ainsi transférés fin décembre, on en est à 9 aujourd'hui, mais on marche sur des œufs car cela se fait dans un contexte de pénurie de personnel.

Cette pénurie de personnel ne touche pas que le CHRO ?

Non, c'est une problématique commune à l'ensemble des établissements de santé dans le Loiret. Il manque une centaine d'infirmiers à l'hôpital d'Orléans, qui a dû fermer 130 lits ; mais nous avons la même difficulté à Oréliance : il nous manque une trentaine de postes d'infirmiers, et nous avons dû fermer 24 lits sur les 96 lits dont nous disposons en médecine générale. Les structures de soins de suite et de réadaptation (SSR) et les structures d'hospitalisation à domicile (HAD) souffrent également d'une pénurie de personnel. Résultat : nous avons des patients que nous gardons alors qu'ils devraient sortir, cette absence de solution d'aval est très handicapante.

Oréliance a dû récemment fermer une trentaine de lits, faute de personnel © Radio France - François Guéroult

Pourquoi cette pénurie de personnel s'est-elle aggravée depuis 2 ans ?

Parce que nous avons subi beaucoup de départs de soignants. Certains ont été découragés, épuisés par le fait que nous travaillons en tension permanente depuis le début de la crise sanitaire, et ont quitté la profession. Mais la réalité, c'est que beaucoup ont été "débauchés" par les laboratoires d'analyse et les centres de vaccination, où les contraintes sont moins fortes. N'oublions pas non plus que le Loiret fait partie des départements qui forment le moins d'infirmiers...

S'y ajoute un effet conjoncturel : les absences liées au variant Omicron...

Bien sûr. Un exemple : entre lundi et mardi, nous avons eu 14 salariés contaminés par le Covid, la plupart symptomatiques, donc ne pouvant pas venir travailler. Cela a évidemment un impact sur notre activité, et sur notre possibilité d'augmenter ou non la voilure pour délester le CHRO, en ayant bien à l'esprit que l'objectif est de tenir sur la durée.

Dans ce contexte, comprenez-vous la formule-choc d'Emmanuel Macron qui dit avoir "très envie d'emmerder les non-vaccinés" ?

Je trouve cette formule maladroite. Après, c'est certainement le fond de la pensée du gouvernement, car on s'aperçoit effectivement que la grande majorité des patients admis en réanimation à l'hôpital ne sont pas vaccinés ou n'ont pas un schéma vaccinal complet ; on sait aussi que le personnel soignant est exténué par ces vagues successives. Mais en même temps, le principe des établissements de santé c'est qu'on doit prendre en charge tout le monde ; je ne vais par reprocher à quelqu'un qui a le cancer d'avoir fumé, je ne vais pas reprocher à quelqu'un admis en addictologie d'avoir bu. On est là pour soigner les gens.